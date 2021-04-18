85 bin euroya oynuyor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bol sıfırlı kazanan yıldız isimlerine göre oldukça mütevazı bir rakama oynuyor. Bedelsiz kadroya katılan genç yıldız, sadece 85 bin Euro (850 bin TL) kazanıyor. Bu da Falcao'nun aldığı bonuslara bile ulaşmıyor.

FALCAO'NUN GÜCÜNÜ ALMIŞ!

Kerem attığı gollerle taraftarların yeni kahramanı oldu. Sosyal medyada genç futbolcuyla ilgili birçok mesaj yazılırken, "Kerem, Falcao ile çarpıştıktan sonra onun güçlerini almış" yorumu dikkat çekti. Ayrıca bir taraftar da "Kerem'i övmeye korkuyorum kimi övsek sakatlanıyor" diye yazdı.