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Son dakika spor haberleri: maçına damgası!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında , ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu ilk 11'de şans bulduğu mücadeleye damga vurdu. 19 ve 39. dakikalarda attığı gollerle ön plana çıkan 22 yaşındaki oyuncu performansıyla beğeni topladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 19:54
Son dakika spor haberleri: Göztepe Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası!

'ın genç yıldızı , deplasmanında coştu. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların birçok eksikle çıktığı deplasmanda attığı 2 golle göz doldurdu.

İlk olarak 19. dakikada 'nun savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, yerden yaptığı vuruşla ağları sarstı. 39. dakikada bu kez 'nın pasıyla topla buluşan Kerem, düzgün vuruşla kaleci 'ı mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'de bu sezon 20 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sezon başında 24 Erzincanspor'dan transfer edilen genç hücum oyuncusunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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