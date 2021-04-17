Son dakika spor haberleri: Göztepe Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim: Bir daha yutkunuyorum

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek kritik virajdan kayıpsız döndü. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...

Fatih Terim: Oyuna iyi başladık. Muslera'ya top değmeden gol yedik, onda da tek tesellim, golün güzelini yedik. Onu da inkar etmemek lazım.

Kerem solda oynamasına rağmen iki golünü sağdan attı. Onu gezdirdik biraz. Oynadığımız sistemin Halil ve Kerem'e uygun olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman baskıyı denedik, bunu da başardık. Bu benim özlediğim bir şeydi. Bunun dakikasını artırırsak çok mutlu olacağım.



Saracchi'ye bol yer verdik, oyunu genişletmesi için. Golde markaj yapmamamız büyük hata, ondan sonra pozisyon vermedik. Oyun içerisinde Göztepe'nin işlerini zorlaştırdık. Hücum oyuncuları çok kabiliyetli, kolay olmayacaktı ama 2 farkı erken bulsak farklı olabilirdi. 3 puan doğru zaman ve yerde geldi.



"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

"Umarım sezon sonuna kadar daha iyi gideceğimiz inancını taşıyorum. Daha istediğim bir Galatasaray vardı. Beraber olabilen. O da sahaya yansıyor. Memnunum, oyuncularımı tebrik ediyorum."

"BEN DE KIRILABİLİRİM, ÜZÜLEBİLİRİM"

"Şöyle bakıyorum, kulübüme 50 yıla yakındır hizmet etmişim. Bazen oyunculara 3 gün izin verdiğimde kendimi cezalandırıyorum, ilk cezayı kendime veriyorum. Geçen 6 aydır görmediğim kızım geldi, Merve. Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Ben bu üçgenin içindeyim. Ben de kırılabilirim, üzülebilirim. Dediğim gibi Galatasaraylılara söz verdiğim için bir daha yutkunuyorum."



"KONSANTRE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Şampiyonluklar kazanılır veya kaybedilir, bunlar doğal şeylerdir. Elimizden gelenin en fazlasını sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Futbol sahasının içine konsantre olmaya devam edeceğiz, tabii rahat edebilirsek. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman pes etmeyiz, vazgeçmeyiz, sonuna kadar elimizden geleni yaparız."