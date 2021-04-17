Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı.
Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Cimbom, daha sonrasında çıktığı 6 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3. sıraya kadar geriledi.
Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen sarı-kırmızılılar bu maçlarda iyi bir performans sergileyemezken, geçiş oyunlarında yaşanan düşüş de gözle görülür seviyeye geldi.