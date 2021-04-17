Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTİYOR

Alman yıldız daha önce verdiği bir röportajda, "Türkiye'de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. İstanbul'da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur" ifadesini kullanmıştı.