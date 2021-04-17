Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

Son dakika spor haberleri: 'dan bomba transfer! yıldızı bedava...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto 'de alınan sonuçların ardından morallerin bozulduğu 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Hala şampiyonluk şansı devam eden sarı kırmızılılar, kalan tüm maçlarını kazarak iddiasını sürdürmek istiyor. Maç eksiğiyle 'ın 9 puan gerisinde yer alan , sezon sonu için transfer çalışmalarını da son sürat devam ettiriyor. , sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldızını transfer ederek ses getirmek istiyor. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:43 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:53
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

Spor Toto 'in 34. haftasında şampiyonluk yarışı veren , ile karşılaştı. 'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan , daha sonrasında çıktığı 6 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3. sıraya kadar geriledi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen sarı-kırmızılılar bu maçlarda iyi bir performans sergileyemezken, geçiş oyunlarında yaşanan düşüş de gözle görülür seviyeye geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

BELHANDA SONRASI HÜCUM AKTİVİTESİ AZALDI

maçı sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştiren 'nın sözleşmesi feshedilmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

'un, Faslı yıldızın olmadığı maçlarda hücum etkinliği düşerken, 4 maçtan 4 puan toplayabildi. 'in bitimine yaklaşık 1 ay kala, yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

hem 'nın bıraktığı 10 numaralı formayı giyecek bir transfer yapmak hem de taraftarı havaya sokacak bir ismi gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

Gelecek sezon merkez orta sahayı değiştirecek ve hızlı bir oyuncu almak G.Saray'da, transferde son dakika gelişmeleri yaşanırken, Faslı yıldızın yerine aradığı ismi buldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

Teknik direktör Fatih Terim, öncelikli olarak oyunu açacak bir 10 numara transfer edilmesini isterken, listesindeki ilk ismi yönetime iletti. İşte o futbolcu...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

İLK HEDEF JULIAN DRAXLER!

sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve PSG'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Julian Draxler'i listenin başına yazdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

Kasasından bonservis bedeli çıkmayacak sarı-kırmızılı takım, oyuncuya maaş olarak 'nın maaşını teklif etti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTİYOR

Alman yıldız daha önce verdiği bir röportajda, "Türkiye'de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. İstanbul'da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur" ifadesini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

Almanya'dan birçok Türk arkadaşı bulunduğunu belirten Draxler, Türk kültürüne hakim olduğunu da kaydetmişti. Bu açıklama da 'ı oldukça umutlandırıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

SNEIJDER'DEN TELEFON!

G.Saray'ın eski 10 numarası Wesley Sneijder, Draxler'i arayarak sarı-kırmızılı takımı anlattığı öğrenilmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

Hollandalı yıldız, Türkiye'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini ve doğru bir karar vererek mutlu olduğunu söylediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

TERİM'İN GÖZDESİ

Fatih Terim, orta sahada taraftarı ve takımı coşturacak bir isim transfer edilmesini isterken Draxler tecrübeli hocanın listesinde başköşede yer alıyor. Terim'in, yönetimden Alman yıldız için şartların zorlanmasını istediği belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Dünya yıldızı bedava...

27 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Fransız ekibinde 27 maça çıkarak 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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