Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki o ilginç diyaloğu açıkladı!

Son dakika spor haberi: 'da başkan ile arasındaki o ilginç diyaloğu açıkladı!

Son dakika haberleri... 'de son haftalarda aldığı üst üste kötü sonuçların ardından zirve yarışında önemli puanlar kaybeden Galatasaray'da, başkan ile teknik direktör arasında soğuk rüzgarlar esiyor. yazarı , sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri yorumlarken başkan ile hoca arasındaki o ilginç diyaloğu da açıkladı. İşte Levent Tüzemen'in sözlerinden öne çıkanlar... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:36
Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki o ilginç diyaloğu açıkladı!

Fatih Terim'den bugün nasıl bir açıklama bekliyorsunuz? Göztepe maçında alınacak kötü bir sonuç istifa getirir mi?

, 'dan üç defa ayrıldı ama istifa etmedi. Dördüncü gelişinde Galatasaray taraftarına bir söz verdi. Ben Terim'in istifa edeceğini düşünmüyorum. Bana bir bilgi geldi... Terim, Florya'da sohbet ederken, Başkan 'e, "Beni görevden alacakmışsınız" diye sormuş ve "Hatta seçimde Adnan Polat'a destek verecekmişsiniz" demiş. Cengiz de Terim'e yönelik, "Hocam sen de biliyorsun ki seni görevden almayacağım. Böyle bir şey asla gündemimde yok ve olamaz da. Ayrıca bir şey hatırlatayım, seçimde kimin aday olacağı beni ilgilendirmez. Üstelik ben Adnan Polat'ın süpürgecisi değilim" karşılığını vermiş. Zaten seçim kulislerine baktığın zaman bütün başkan adayları Terim kozunu kullanmaya çalışıyorlar.

Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki o ilginç diyaloğu açıkladı!

Galatasaray 3 gündür medyanın gündemine oturdu... Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim ve takım arasında neden bunlar yaşanıyor? Siz Mustafa Cengiz ile görüştünüz mü? Görüştüyseniz size neler söyledi?

Başkan ile iki gündür görüşüyorum. Hatta kendisine futbolculara yönelik 'haysiyet' ve 'şeref' ile ilgili söylemlerini hatırlattım, 'Doğru muydu bu sözleriniz?' dedim. Cengiz bana, "Söylediklerimi bir daha dinle. Çünkü ben oyunculara 'Haysiyetsizsiniz, şerefsizsiniz' demedim. Kulübü'nde oynuyorsanız, sahaya yüreğinizi koyarak oynayacaksınız yorumunu yaptım" dedi. Medyada yorum yapanları dinliyorum, genelde Galatasaraylı oyuncuların saha içinde en ufak bir olayda birbirlerini kollamadıkları yorumları yapılıyor. Örneğin; 'Yedlin'e Lens'in yaptığı hareketten sonra Galatasaraylı oyuncuların hiçbiri tepki göstermedi. Oysa arkadaşlarına destek verselerdi, hakem Ali Palabıyık belki de farklı bir noktada olacaktı' yorumunu yapanlar, Başkan Cengiz'in sözlerini olumsuz değerlendirmeye çalışıyorlar ve ağır eleştirilerde bulunuyorlar.

Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki o ilginç diyaloğu açıkladı!

Özellikle Cengiz, televizyon kanallarında kendisine yönelik bazı yorumcuların hakaret içerikli sözler sarf etmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Hatta bana şöyle dedi:

Medyada çok büyük ahlaki bir erozyon ve çöküş var maalesef. Doğru insanlar ve davranışlar bu ahlaksız saptırma ortamına uygun olmuyor. Kısa planda dürüstler kaybedebilir, ancak uzun vadede kazanan her zaman doğruluk ve dürüstlük olacaktır.

Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki o ilginç diyaloğu açıkladı!

ile , birbirleriyle yan yana gelebilecek seviyedeler. Terim, Başkan'a "Benim için bunları söylediniz mi?" diye sorabilir. Başkan da takım içinde bir sorun varsa ya da başarısız sonuçlarda Terim'e sorular yöneltebilir.

Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki o ilginç diyaloğu açıkladı!

Seçim kulisleri tam gaz devam ediyor. Abdurrahim Albayrak aday olacak mı? İddialara göre Albayrak eski başkanları ziyaret edip destek arıyormuş...

Albayrak çok iyi bir Galatasaraylı. Yaşam tarzında bile 'ın zaman zaman ailesinin önüne geçtiğini söyleyebilirim. Albayrak'ın başkan adayı olacağını düşünmüyorum. Eski başkanları ziyaret etmesi doğrudur, ekonomik olarak da çok güçlüdür, Galatasaray'a kasa kolaylıkları da sağlar ama Galatasaray camiasının Albayrak'ı başkan olarak gündemde tutacağını düşünmüyorum.

Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki o ilginç diyaloğu açıkladı!

Yönetimden aday olacağı konuşulan diğer isim Kaan Kançal… Kaan Bey liste hazırlıyor mu? Adnan Polat'ın da adı gündemde. Neler oluyor kulislerde?

'ın son yıllarında göreve gelen başkanların mutfak tecrübesi yok. Bu zafiyet yönetimlere olumsuz yansıyor. Kaan Kançal, Galatasaray'ın geleceği için önemli değerlerden biri. Daha önceki prens Adnan Öztürk'tü, başkanlık seçimlerini Polat'a karşı kaybetti. İkinci prens Hakan Üstünberk'ti. Başkan adayı olmadı. Diğer prenslerden Cemal Özgörkey de defalarca başkanlığa hazırlanmasına rağmen Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesine 2. başkan olarak girmeyi kabul etti. Hatta Özgörkey'e neden başkan adayı olmadığını sordum, "Önce mutfakta pişmeyi düşündüm" dedi. Kançal, Cengiz yönetiminin en önemli isimlerindendir.

Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki o ilginç diyaloğu açıkladı!

Kançal'a seçime girecek yöneticiler teklifte bulunmuşlar ama istifa etmeyi uygun görmemiş. Çünkü bir yönetimle göreve geldiğini ve süresini yönetimle tamamlamayı düşündüğünü söylemiş. Helal olsun kendisine! Adnan Polat'ın adı hep gündemde. Ancak Polat, Yiğit Şardan'ı ön plana çıkartıyor. Şardan seçim kazanamaz ama Polat kendi girerse 4 adayı da sollar. Ama Polat, Terim ile çalışmaz. Çünkü başkan olduğunda Terim'i getirmek istemişlerdi. Hatta Polat bana, Terim'in kendisine 'Evet' dediğini ve "Gelecek diye Rijkaard'ı kovdum ama gelmedi. Sonra Ünal Aysal ile anlaştı" diye serzenişte bulunmuştu.

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