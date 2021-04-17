Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki o ilginç diyaloğu açıkladı!

Fatih Terim , Galatasaray 'dan üç defa ayrıldı ama istifa etmedi. Dördüncü gelişinde Galatasaray taraftarına bir söz verdi. Ben Terim'in istifa edeceğini düşünmüyorum. Bana bir bilgi geldi... Terim, Florya'da sohbet ederken, Başkan Mustafa Cengiz 'e, "Beni görevden alacakmışsınız" diye sormuş ve "Hatta seçimde Adnan Polat'a destek verecekmişsiniz" demiş. Cengiz de Terim'e yönelik, "Hocam sen de biliyorsun ki seni görevden almayacağım. Böyle bir şey asla gündemimde yok ve olamaz da. Ayrıca bir şey hatırlatayım, seçimde kimin aday olacağı beni ilgilendirmez. Üstelik ben Adnan Polat'ın süpürgecisi değilim" karşılığını vermiş. Zaten seçim kulislerine baktığın zaman bütün başkan adayları Terim kozunu kullanmaya çalışıyorlar.

Galatasaray 3 gündür medyanın gündemine oturdu... Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim ve takım arasında neden bunlar yaşanıyor? Siz Mustafa Cengiz ile görüştünüz mü? Görüştüyseniz size neler söyledi?

Başkan Mustafa Cengiz ile iki gündür görüşüyorum. Hatta kendisine futbolculara yönelik 'haysiyet' ve 'şeref' ile ilgili söylemlerini hatırlattım, 'Doğru muydu bu sözleriniz?' dedim. Cengiz bana, "Söylediklerimi bir daha dinle. Çünkü ben oyunculara 'Haysiyetsizsiniz, şerefsizsiniz' demedim. Galatasaray Kulübü'nde oynuyorsanız, sahaya yüreğinizi koyarak oynayacaksınız yorumunu yaptım" dedi. Medyada yorum yapanları dinliyorum, genelde Galatasaraylı oyuncuların saha içinde en ufak bir olayda birbirlerini kollamadıkları yorumları yapılıyor. Örneğin; 'Yedlin'e Lens'in yaptığı hareketten sonra Galatasaraylı oyuncuların hiçbiri tepki göstermedi. Oysa arkadaşlarına destek verselerdi, hakem Ali Palabıyık belki de farklı bir noktada olacaktı' yorumunu yapanlar, Başkan Cengiz'in sözlerini olumsuz değerlendirmeye çalışıyorlar ve ağır eleştirilerde bulunuyorlar.