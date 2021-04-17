Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.
Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.
Ligde Göztepe ile karşılaşacak olan Aslan, bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Başkan Mustafa Cengiz'in Donk ve diğer futbolcularla, hocası Fatih Terim'i hedef alan sözleri kulübü karıştırdı.
Sarı kırmızılılarda cezası biten tecrübeli çalıştırıcının Göztepe maçı sonrası başkana yanıt vermesi bekleniyor.
Galatasaray'da sular durulmazken, bu sefer de Hollandalı oyuncu Donk ile ilgili başka bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, olay iddiaya dair detayları aktardı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
TEKNİK DİREKTÖRLÜK İDDİASI
"Galatasaray'ın 1 yıl daha kadrosunda tutmayı planladığı Ryan Donk'a Surinam U-19 takımının başına teknik direktör olarak geçmesi teklif edilmiş."
"Eğer Galatasaray, Donk ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı alırsa; Donk'un Surinam U-19 takımının başına geçebileceği belirtiliyor."