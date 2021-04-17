Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

Son dakika spor haberi: 'da gündem yeniden ! Olay teknik direktör iddiası...

Son dakika transfer haberi: 'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Başkan 'in 'a, diğer futbolculara ve 'e söylediği sözlerin ardından ortalık karıştı. Fatih Terim'in, maçının ardından konuşacağı beklenirken, gündem olan Donk ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:42
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan 'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

Ligde ile karşılaşacak olan Aslan, bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

'de şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

Başkan 'in ve diğer futbolcularla, hocası 'i hedef alan sözleri kulübü karıştırdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

Sarı kırmızılılarda cezası biten tecrübeli çalıştırıcının maçı sonrası başkana yanıt vermesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

'da sular durulmazken, bu sefer de Hollandalı oyuncu ile ilgili başka bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, olay iddiaya dair detayları aktardı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İDDİASI

"'ın 1 yıl daha kadrosunda tutmayı planladığı Ryan 'a Surinam U-19 takımının başına teknik direktör olarak geçmesi teklif edilmiş."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Donk! Olay teknik direktör iddiası...

"Eğer , ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı alırsa; Donk'un Surinam U-19 takımının başına geçebileceği belirtiliyor."

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