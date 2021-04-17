Son dakika GS haberleri | Fatih Terim Göztepe Galatasaray maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'nin konuğu oluyor.

Sarı-kırmızılılarda iki maçlık cezası sonra eren teknik direktör Fatih Terim, bu maçla birlikte kulübedeki yerine geri döndü. Tecrübeli teknik adam Göztepe maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri;

"Bu güzel stadyumu kazandıranlara teşekkür etmek lazım. Toprak sahada, burada Göztepe'yle antrenman yapmıştım. Gürsel abimin adını taşıyan bu stadyum, Göztepe'ye ve Türk futboluna hayırlı olsun. Göztepe'nin harika seyircisiyle de burada güzel bir atmosfer olacaktır."

"Göztepe son haftaların formda takımı, birlikte çalıştığım Ünal kardeşim de burada. İyi gidiyorlar. Biz son haftaları pek iyi geçmiyoruz ama Galatasaray birçok başarısını sahaya karakterini koyan ve vazgeçmeyen şekilde kazanmıştır."

"Biz böyle yaparak birçok başarı kazandık. Bugün de böyle bir reaksiyon bekliyorum oyuncularımdan."

"Galatasaray böyle durumlarda reaksiyon gösterir ve vazgeçmez. Bütün başarıların altında bu yatıyordur Galatasaray'da. Eğer matematiksel şansımız devam ediyorsa, umut var demektir. Galatasaray, bu umudu hep kullanmıştır."

"Bunu da çoğu zaman yaptık zaten. Bazı konuları herkesin merak ettiğini biliyorum ama Galatasaray şampiyonlukları kaybedebilir, kazanabilir... Bunlar hep olmuştur. Ancak Galatasaray itibarının zedelenmesine izin vermez."

"Galatasaray, kendi hakkında kolayca dedikodu yapılacak duruma düşmez. Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeyler."

"Dünyanın her yerinde, ismim nereye yazılıyorsa yanına Galatasaray yazılmış. Kapısından girdiğimden bu yana örf ve adetler için çok çaba harcamışım. Kendimi sıradan bir antrenör olarak görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylının da beni böyle görmediğini biliyorum."

"Galatasaray divan kurulu üyesiyim. Ben hareket halindeki trene yoldan binmedim. Ortasından seyretmeye gittiğim filme herhangi bir yorum yapmıyorum. Ben futbolla ilgili yorumlar yapıyorum."

"Galatasaray'a da, değerlerine de, sahada emeğini veren, formasını ıslatan, Galatasaray'ı temsil eden herkese kimse dokunamaz. Kolay kolay da dokunamaz."

"İnanıyorum ki Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Takımımla ilgili, camiamla ilgili fikirlerimi aşağı yukarı vermiş oldum, maçtan sonra daha detaylı konuşuruz."