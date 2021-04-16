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Son dakika spor haberi: 'ın maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika spor haberi... 'in 35. haftasında ekibi ile karşılaşacak olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar 6 eksik isimle İzmir'e gidiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 14:56 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 15:21
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu!

, 'in 35'inci haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Göztepe maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla 'e hareket edecek.

Bu arada Donk, Babel, , , ve , Göztepe maçının kadrosunda yer almadı;

Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk."

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