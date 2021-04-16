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Son dakika spor haberi: 'da ile 'ın yolları ayrılıyor! ...

Son dakika spor haberi: Son günlerde yaşanan olarlardan sonra 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda başkan , ikinci başkan ve arasında yaşananlar bir çığ gibi büyüdü. Soğuk rüzgarların estiği 'da bu ortam futbolcuları da sıkıntıya sokmuş durumda. İşte sıknıtılı günler geçiren ve seçime hazırlanan Galatasaray'daki son durum... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 09:11 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 10:08
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

Kulübün 29 Mayıs'taki kongreyi, 22 Nisan'a kadar duyurma hakkı vardı. Ancak , "Seçimi ertelemek istiyor" dedikodusuna cevap olarak açıklamayı öne çekti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

Cengiz ve Terim arasındaki kriz, Belhanda ayrılığı ile uç noktaya ulaştı. Tecrübeli teknik adam, "Mayıs'tan sonra siz de yoksunuz başkanım" çıkışına aynı şekilde karşılık verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

İşte olağanüstü günlerden geçen ve seçime hazırlanan 'daki son gelişmelerin perde arkası...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

Seçim tarihini 29 Mayıs olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübünün bu duyuruyu 22 Nisan'a kadar yapma hakkı vardı. Ancak camiadaki ''Seçimi erteletmek istiyor'' dedikodularından bunalan Başkanı , çarşamba günü Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez ''Kaçmıyorum! Seçim tarihini hemen açıklayın'' talimatını verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

ALBAYRAK VE CENGİZ'İN YOLLARI AYRILIYOR!

Sabah'ın haberine göre; Sağlık durumu izin verirse yeniden aday olmaya hazırlanan Cengiz'in 3 senedir kader birliği yaptığı 2.Başkanı 'la bu kez ortak hareket etmeyeceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

Camianın önemli isimleri ve eski başkanlarla görüşmeler yapmaya başlayan ve başkanlık için nabız yoklayan Albayrak da Cengiz'le devam etmeyi düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

O FOTOĞRAF İPLERİ KOPARDI!

Cengiz'in salı günü sert sözler sarf ettiği futbolcularla Albayrak'ın bir gün sonra idmandan toplu fotoğraf paylaşması, ikili arasında iplerin koptuğunu göstermişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunla şu ana kadar başkan adaylığı kesinleşmiş isimler.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

Bu sayı, ve 'la 6'ya yükselebilir. 8 Mayıs'a kadar seçim listelerini Divan Başkanlığı'na teslim edilmek zorunda.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

FATİH TERİM KENDİNİ YALNIZ HİSSETİ!

Başta Arda Turan olmak üzere transfer süreçlerinde 'le anlaşamayan , özellikle Ali Koç'la yaşadığı gerginlikte yönetim tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyordu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

BELHANDA KRİZİ

İkili arasındaki son fikir ayrılığı bir ay önce Younes Belhanda'da yaşandı. Cengiz, yönetime yönelik zemin konusundaki açıklamaları nedeniyle Belhanda'yı gönderme kararı aldı ancak Terim'den onay çıkmadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

Bunun üzerine Florya'ya telefon açan Başkan, "Hocam Belhanda'nın sözleşmesini feshediyoruz. Zaten mayıs ayından sonra kontratını uzatmayacaktık" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

"MAYIS'TAN SONRA SİZ DE YOKSUNUZ BAŞKANIM"

ise, "Mayıs'tan sonra siz de yoksunuz başkanım" cevabıyla seçimi ima etti. Belhanda kararı, sarı-kırmızılı takımı kötü etkiledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

Kulübe duydukları güveni kaybeden futbolcuların konsantrasyonu dağıldı ve kötü sonuçlar peş peşe geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

KULÜPTEN YALANLAMA GELDİ

Bu arada G.Saray'ın resmi internet sitesi başkan 'in, Donk ve Terim'i hedef alan açıklamalarının gerçek dışı olduğuna dair bir açıklama yayınladı.

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