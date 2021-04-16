Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

Seçim tarihini 29 Mayıs olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübünün bu duyuruyu 22 Nisan'a kadar yapma hakkı vardı. Ancak camiadaki ''Seçimi erteletmek istiyor'' dedikodularından bunalan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarşamba günü Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez ''Kaçmıyorum! Seçim tarihini hemen açıklayın'' talimatını verdi.





ALBAYRAK VE CENGİZ'İN YOLLARI AYRILIYOR!



Sabah'ın haberine göre; Sağlık durumu izin verirse yeniden aday olmaya hazırlanan Cengiz'in 3 senedir kader birliği yaptığı Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'la bu kez ortak hareket etmeyeceği öğrenildi.