Son dakika spor haberi: Galatasaray menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

Schira'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre daha önce de Galatasaray 'ın gündemine gelen Ezgjan Alioski için harekete geçildi.

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde Makedonya'da dünyaya gelen Ezgjan Alioski, kariyerine İsviçre ekiplerinden Young Boys'ta başladı. Futbol kariyerini uzun yıllar İsviçre'de sürdüren 29 yaşındaki sol bek, 2017'de İngiliz temsilcisi Leeds United'a transfer oldu. Leeds ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alioski, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 3 gol atarken 1 de asist yaptı. İsviçre pasaportu da bulunan Alioski, Kuzey Makedonya Milli Takımı forması giyiyor.