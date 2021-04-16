Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberi: menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

Son dakika haberleri... 'de bu sezon son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışında kritik puan kayıpları yaşayan Galatasaray, rotasını transfere çevirdi. Sarı-kırmızılı takım, kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için oyuncunun menajeriyle temasa geçti. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 08:23
Son dakika spor haberi: Galatasaray menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk iddiasından uzaklaşan , transfere yöneldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılı takım, özellikle bek bölgesine ciddi bir takviye yapmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira da 'ın ilgilendiği isimle ilgili flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

Schira'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre daha önce de 'ın gündemine gelen Ezgjan Alioski için harekete geçildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncunun menajerinden bilgiler aldığı ifade edilirken Makedon sol bekin Leeds United ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesiyle takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde Makedonya'da dünyaya gelen Ezgjan Alioski, kariyerine İsviçre ekiplerinden Young Boys'ta başladı. Futbol kariyerini uzun yıllar İsviçre'de sürdüren 29 yaşındaki sol bek, 2017'de İngiliz temsilcisi Leeds United'a transfer oldu. Leeds ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alioski, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 3 gol atarken 1 de asist yaptı. İsviçre pasaportu da bulunan Alioski, Kuzey Makedonya Milli Takımı forması giyiyor.

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