Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.
Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
İstediği sonuçları alamayan ve sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray buna karşılık transfer çalışmalarını da sürdürürken bir iddia da İngiltere'den geldi.
Footballinsider247.com sitesine göre; sarı-kırmızılı takım, Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King ile görüşmeye başladı.
Galatasaray'ın, King'i ikna etmek için cezbedici bir sözleşme hazırladığı ifade edilirken, 29 yaşındaki golcünün sezon sonunda Everton'dan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.
Uzun vadeli bir sözleşme arayan King'in bu sebeple sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.
ALTYAPISI SAĞLAM
Joshua King forvet, forvet arkası ve sol kanat olarak görev yapıyor. Norveç'te Romsas ve Valerenga altyapılarında yetişen King, 2008 yılında da Manchester United altyapısında oynadı.
2015'TE PARLADI
2015 yılında Bournemouth'a bedelsiz transfer olan King, en büyük çıkışı burada yakaladı. Norveçli son olarak geçtiğimiz ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Everton'a imza attı.
72 GOLÜ VAR
Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunan King, kariyerinde 329 maça çıkarken 72 gol 41 asistlik katkı verdi. Bu sezon 22 maçta 3 gol atıp 2 gol pası verdi.