Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kral golcü! Anlaşma yakın (Gs spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'a kral golcü! Anlaşma yakın (Gs spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Golcü arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, yıldız golcü ile temasa geçti. 'ın golü oyuncu ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kral golcü! Anlaşma yakın

'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan 'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kral golcü! Anlaşma yakın

'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kral golcü! Anlaşma yakın

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kral golcü! Anlaşma yakın

İstediği sonuçları alamayan ve sıkıntılı bir dönemden geçen buna karşılık transfer çalışmalarını da sürdürürken bir iddia da İngiltere'den geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kral golcü! Anlaşma yakın

Footballinsider247.com sitesine göre; sarı-kırmızılı takım, Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King ile görüşmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kral golcü! Anlaşma yakın

'ın, King'i ikna etmek için cezbedici bir sözleşme hazırladığı ifade edilirken, 29 yaşındaki golcünün sezon sonunda Everton'dan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kral golcü! Anlaşma yakın

Uzun vadeli bir sözleşme arayan King'in bu sebeple sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kral golcü! Anlaşma yakın

ALTYAPISI SAĞLAM

Joshua King forvet, forvet arkası ve sol kanat olarak görev yapıyor. Norveç'te Romsas ve Valerenga altyapılarında yetişen King, 2008 yılında da Manchester United altyapısında oynadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kral golcü! Anlaşma yakın

2015'TE PARLADI

2015 yılında Bournemouth'a bedelsiz transfer olan King, en büyük çıkışı burada yakaladı. Norveçli son olarak geçtiğimiz ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Everton'a imza attı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kral golcü! Anlaşma yakın

72 GOLÜ VAR

Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunan King, kariyerinde 329 maça çıkarken 72 gol 41 asistlik katkı verdi. Bu sezon 22 maçta 3 gol atıp 2 gol pası verdi.

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