Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk 2 maç ceza aldı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Süper Lig maçının 79. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Ryan Donk'un cezası belli oldu. Deneyimli futbolcuya 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

GÖZTEPE VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA YOK!

Ryan Donk, Galatasaray'ın Süper Lig'de Göztepe ve Trabzonspor ile karşılaşacağı maçlarda sahadaki yerini alamayacak.



PFDK'nın kararları şu şekilde:

1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü idarecisi ERDAL SARILAR'ın, 11.04.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu HAKAN ARSLAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERKAN BİÇER'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü BEKİR ARPACI'nın, 11.04.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-2, 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 10.04.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu RYAN HENK DONK'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 10.04.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Dosyanın tefrik edilerek, aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. ve ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi YASİN İPEK hakkındaki diğer disiplin ihlalleri ile ilgili incelemenin devamına,



5- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 11.04.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 10.04.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



7- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 11.04.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü başkanı ÖMER DÜZGÜN'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- GZT GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu MARKO MILINKOVIC'in, 09.04.2021 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GZT GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- ADANASPOR A.Ş.'nin, 11.04.2021 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- ANKARASPOR Kulübü antrenörü AHMET ÖZDEMİR'in, 11.04.2021 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübünün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. Maddesi uyarınca 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü başkanı ÜMİT ARSLAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 10.04.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- MENEMENSPOR A.Ş. antrenörü EMRAH VOLKAN SAYILĞAN'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- EYÜPSPOR Kulübünün, 11.04.2021 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-GMG KASTAMONUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübünün, mensuplarının akredite edilmedikleri alanlarda bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübünün, mensuplarının müsabaka sonrası toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübünün, 11.04.2021 tarihinde oynanan KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR-SİVAS BLD. SPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK'nın, 11.04.2021 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK-KARDEMİR KARABÜKSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK'nın, protokol tribününde yer alan mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- TURGUTLUSPOR Kulübünün, 11.04.2021 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-TURGUTLUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TURGUTLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDULLAH ERCAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TURGUTLUSPOR Kulübü antrenörü DAĞHAN ÖZALP'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TURGUTLUSPOR Kulübü antrenörü DAĞHAN ÖZALP'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TURGUTLUSPOR Kulübü sporcusu ERDOĞAN KAYA'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübünün, 11.04.2021 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-KOCAELİSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



19- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. sporcusu KADİR KAAN ÖZDEMİR'in, 11.04.2021 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-İNEGÖLSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- İNEGÖLSPOR Kulübü sporcusu FATİH ÇİPLAK'in, 11.04.2021 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-İNEGÖLSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- SANCAKTEPE FK A.Ş. hakkında, 11.04.2021 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FK A.Ş.-ERGENE VELİMEŞE SPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada SANCAKTEPE FK A.Ş. hakkında, akreditasyon ve özel güvenlik sorumlusunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

22- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 11.04.2021 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ÇORUM FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. sporcusu TEZCAN GÖKMEN'in, 11.04.2021 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-GÜMÜŞHANESPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- NİĞDE ANADOLU FK'nın, 11.04.2021 tarihinde oynanan AMED SPORTFİ FAALİYETLER-NİĞDE ANADOLU FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NİĞDE ANADOLU FK'nın, mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NİĞDE ANADOLU FK teknik sorumlusu ERMAN GÜRAÇAR hakkında, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- UŞAKSPOR A.Ş.'nin, 11.04.2021 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş.-MANİSA FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- MANİSA FK masörü SERDAR BEKTAŞ'ın, 11.04.2021 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş.-MANİSA FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.