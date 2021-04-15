Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 'haysiyet krizi' büyüyor! Fatih Terim o isteği kabul etmedi

Son dakika spor haberleri: 'da 'haysiyet krizi' büyüyor! o isteği kabul etmedi

'da futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine sabah soluğu ’da aldı. Tek tek oyuncularla görüşüp ortamı yumuşatmaya çalıştı. Başkan de Florya’ya giderken, 10 dakika kalıp kimseyle görüşme yapmadı. Terim ise Albayrak’ın ısrarına rağmen ‘barış fotoğrafı’nda yer almadı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 'haysiyet krizi' büyüyor! Fatih Terim o isteği kabul etmedi

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirvenin gerisinde kalan 'da 'haysiyet krizi' büyüyor. Başkan 'in futbolcuları hedef alarak, "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamasını yapmasının yankıları sürüyor. Dün de 'da hareketli saatler yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 'haysiyet krizi' büyüyor! Fatih Terim o isteği kabul etmedi

FUTBOLCULAR TERİM'E DERT YANDI
Takvim'in haberine göre, 'le görüşerek durumdan rahatsızlığını dile getiren futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine İkinci Başkan soluğu 'da aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 'haysiyet krizi' büyüyor! Fatih Terim o isteği kabul etmedi

TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI
Oyuncularla görüşen yükselen tansiyonu düşürmeye, ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ardından da antrenman öncesi tüm futbolcuları yanına alarak 'barış fotosu' çektirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 'haysiyet krizi' büyüyor! Fatih Terim o isteği kabul etmedi

CENGİZ DE GİTTİ AMA GÖRÜŞMEDİ
Ancak ısrarlara rağmen bu fotoda yer almadı. Başkan Cengiz de sabah 'ya giderken, 10 dakika kaldığı tesislerden futbolcularla herhangi bir görüşme yapmadan ayrıldı.

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