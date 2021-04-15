Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 'haysiyet krizi' büyüyor! Fatih Terim o isteği kabul etmedi

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirvenin gerisinde kalan Galatasaray'da 'haysiyet krizi' büyüyor. Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcuları hedef alarak, "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamasını yapmasının yankıları sürüyor. Dün de Florya'da hareketli saatler yaşandı.
Üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirvenin gerisinde kalan Galatasaray'da 'haysiyet krizi' büyüyor. Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcuları hedef alarak, "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamasını yapmasının yankıları sürüyor. Dün de Florya'da hareketli saatler yaşandı.
FUTBOLCULAR TERİM'E DERT YANDI
Takvim'in haberine göre, Fatih Terim'le görüşerek durumdan rahatsızlığını dile getiren futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak soluğu Florya'da aldı.
TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI
Oyuncularla görüşen Abdurrahim Albayrak yükselen tansiyonu düşürmeye, ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ardından da antrenman öncesi tüm futbolcuları yanına alarak 'barış fotosu' çektirdi.