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Son dakika haberi: Galatasay'da çalışmalara başladı

Son dakika haberi: 'in 35. haftasında maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a 'dan müjde geldi. Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 16:07 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 16:25
Son dakika spor haberi: Galatasay'da Onyekuru çalışmalara başladı

, Süper Lig'in 35. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Henry antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda DeAndre Yedlin'in tedavisine devam edilirken, Martin Linnes de tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı. Henry Onyekuru ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İzmir'e giderek müsabaka öncesi kampa girecek.

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