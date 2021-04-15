Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz son anda önlendi! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in önceki gün GS TV'de futbolcuları hedef alan eleştirileri Florya'da rahatsızlık yaratmıştı. Bu açıklamanın ardından hem Florya'da hem de kulüp cephesinde önemli gelişmeler yaşandı.

Mustafa Cengiz'in "Futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Ölümüne oynamalılar. Neden yapmıyor. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor!" ifadeleri sonrası futbolcuların kendi sosyal medya hesaplarından yayınlayacakları ortak bir bildiri ile başkana tepki koymaya hazırlandığı ortaya çıktı.