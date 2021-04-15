Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz son anda önlendi! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Son dakika spor haberi: 'da kriz son anda önlendi! 'in sözleri sonrası...

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı 'in "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözleri ve diğer bazı açıklamaları 'nde olumsuz bir hava yarattı. Bu açıklamanın ardından Galatasaraylı futbolcuların harekete geçtiği öğrenildi. İŞte son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 08:46
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz son anda önlendi! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Başkanı 'in önceki gün GS TV'de futbolcuları hedef alan eleştirileri Florya'da rahatsızlık yaratmıştı. Bu açıklamanın ardından hem Florya'da hem de kulüp cephesinde önemli gelişmeler yaşandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz son anda önlendi! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

'in "Futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Ölümüne oynamalılar. Neden yapmıyor. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor!" ifadeleri sonrası futbolcuların kendi sosyal medya hesaplarından yayınlayacakları ortak bir bildiri ile başkana tepki koymaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz son anda önlendi! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

ALBAYRAK TAKIMLA KONUŞTU

Bu düşüncenin Florya'da ön plana çıkması üzerine G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak devreye girdi. Albayrak sık sık olduğu gibi sabah antrenmanı için dün Florya'ya giderken durumu tatlıya bağlamak adına tesislerde iki önemli toplantı gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz son anda önlendi! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Sarı kırmızılıların ikinci başkanı önce Fatih Terim ile bir araya geldi, Ardından Albayrak antrenman öncesinde soyunma odasına giderek sadece futbolcuların yer aldığı toplantıda Galatasaraylı oyunculara konuşma yaptı, birlik mesajı verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz son anda önlendi! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

OLAY TATLIYA BAĞLANDI

Tesislere giderek takıma sahip çıkan Abdürrahim Albayrak'tan sonra kaptanlar Muslera ve Arda'nın da söz aldığı ve ardından olayın tatlıya bağlandığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz son anda önlendi! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Bu görüşmelerin ardından başkan 'in açıklamalarından rahatsız olan oyuncular bildiri yayınlama fikrini rafa kaldırıp antrenmana çıktı ve G.Saray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte 'anlamlı' bir poz verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz son anda önlendi! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Albayrak da omuz omuza veren futbolcuların ortasında yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. (Hürriyet)

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