Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Falcao'nun yerine o isim düşünülüyor! Arsenal...

Son dakika spor haberi: 'da Falcao'nun yerine o isim düşünülüyor! ...

Son dakika haberleri... 'de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray'ın sezon sonunda Kolombiyalı golcüsü ile yollarını ayırıp o ismi renklerine bağlayacağı iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 08:06
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Falcao'nun yerine o isim düşünülüyor! Arsenal...

'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışından uzaklaşan , yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına start verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Falcao'nun yerine o isim düşünülüyor! Arsenal...

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Falcao'nun yerine o isim düşünülüyor! Arsenal...

Gabon basınından Gabon Media Time'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, yeteri kadar verim alamadığı Falcao ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Falcao'nun yerine o isim düşünülüyor! Arsenal...

'ın Falcao'nun yerine düşündüğü isimse tanıdık... Haberde Cimbom'un, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'yı kadrosuna dahil etmek istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Falcao'nun yerine o isim düşünülüyor! Arsenal...

İngiliz kulübü 'in de Boupendza ile ilgilendiği bildirilirken, 'ın bu transfer için 10 milyon euro'ya yakın bir teklif sunmasının beklendiği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Falcao'nun yerine o isim düşünülüyor! Arsenal...

Hatayspor'la kariyerinde yükselişe geçen 24 yaşındaki Gabonlu golcü bu sezon 'de 18 gole imzasını attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Falcao'nun yerine o isim düşünülüyor! Arsenal...

Boupendza ile Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği biliniyor.

SON DAKİKA