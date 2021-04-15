Son dakika spor haberi: Galatasaray o ismi gündemine aldı! Transferde rakibi PAOK

Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yolunda kritik puanlar kaybeden Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.
Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yolunda kritik puanlar kaybeden Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.
Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin gündeminde ise Brezilyalı futbolcu Dudu var...
Brezilya basınından Universo Da Bola'da yer alan habere göre Galatasaray, Palmeiras'ın Katar Ligi takımlarından Al Duhail'e kiraladığı sol kanat oyuncusu Dudu'yla ilgileniyor.
Oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulübün ise Yunan temsilcisi PAOK olduğu bildirildi.
Forvet mevkisinde de görev yapan Dudu, bu sezon çıktığı 28 maçta 15 gol atarken 13 de asist yapma başarısı gösterdi.
DUDU KİMDİR?
7 Ocak 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine Cruzeiro'da başladı. Coritiba ve Dinamo Kiev gibi takımların da formalarını giyen Dudu, sezon başında Palmeiras tarafından Al Duhail'e kiralandı.
Yıldız ismin kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Dudu'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...