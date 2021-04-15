Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray o ismi gündemine aldı! Transferde rakibi PAOK

Son dakika spor haberi: o ismi gündemine aldı! Transferde rakibi

Son dakika haberleri... 'de üst üste kötü sonuçlar alarak zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray'da, transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı takımın gündemine aldığı kanat oyuncusunda rakibi Yunan ekibi ... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 15:14
Son dakika spor haberi: Galatasaray o ismi gündemine aldı! Transferde rakibi PAOK

'de son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yolunda kritik puanlar kaybeden , transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray o ismi gündemine aldı! Transferde rakibi PAOK

Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin gündeminde ise Brezilyalı futbolcu Dudu var...

Son dakika spor haberi: Galatasaray o ismi gündemine aldı! Transferde rakibi PAOK

Brezilya basınından Universo Da Bola'da yer alan habere göre , Palmeiras'ın Katar Ligi takımlarından Al Duhail'e kiraladığı sol kanat oyuncusu Dudu'yla ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray o ismi gündemine aldı! Transferde rakibi PAOK

Oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulübün ise Yunan temsilcisi olduğu bildirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray o ismi gündemine aldı! Transferde rakibi PAOK

Forvet mevkisinde de görev yapan Dudu, bu sezon çıktığı 28 maçta 15 gol atarken 13 de asist yapma başarısı gösterdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray o ismi gündemine aldı! Transferde rakibi PAOK

DUDU KİMDİR?

7 Ocak 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine Cruzeiro'da başladı. Coritiba ve Dinamo Kiev gibi takımların da formalarını giyen Dudu, sezon başında Palmeiras tarafından Al Duhail'e kiralandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray o ismi gündemine aldı! Transferde rakibi PAOK

Yıldız ismin kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Dudu'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...

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