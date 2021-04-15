Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

An itibarıyla 62 puanla lider Beşiktaş 'ın 8 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar yeni seonz için de kolları sıvarken, transfer çalışmalarına tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in önderliğinde devam ediyor.

Takıma katılacak isimler kadar takımdan ayrılacak oyuncular için de karar verecek olan Aslan'da bu isimlerin başında Şener, Linnes, Saracchi ve Emre Taşdemir gelirken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bu isimlerle yeni kontrat imzalanması planlanmıyor.