Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

Son dakika spor haberi: 'nin listesindeydi! 'dan genç yıldıza kanca...

Son dakika spor haberi... 'de son düzlüğe girilirken yaşadığı kayıplarla lider 'ın 8 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılar gelecek sezon için kolları sıvamış durumda. Birçok isim için yazılıp çizilirken, sarı-kırmızılılar 'nin de gündeminde olan bir isim için oyuncunun kulübüyle temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:28
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

'de son yaklaşılırken, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geriye düşen 'da moraller hayli bozuk.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

An itibarıyla 62 puanla lider 'ın 8 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar yeni seonz için de kolları sıvarken, transfer çalışmalarına tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in önderliğinde devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

Takıma katılacak isimler kadar takımdan ayrılacak oyuncular için de karar verecek olan Aslan'da bu isimlerin başında Şener, Linnes, Saracchi ve Emre Taşdemir gelirken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bu isimlerle yeni kontrat imzalanması planlanmıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

Hal böyle olunca sol bek konusunda girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılı kurmaylar, Patrick Van Aanholt'u liste başı tutarken farklı isimlerle de temaslarını sürdürdüğü öğrenilmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

Crystal Palace ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan 30 yaşındaki Hollandalı sol beke 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık yazılı teklif yapıldığı da gelen bilgiler arasındaydı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

Bu isimde büyük yol kateden sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu yedekleyecek bir isim için de arayışlarını sürdürürken, flaş bir isim gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

Yedek kulübesi için genç ve potansiyelli bir isim arayan Aslan, listesine 'nin de ilgilendiği, Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay Kurukalıp'ı aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

Sarı-kırmızılıların uzun süredir takip ettiği Çağtay Kurukalıp'ın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

, 19 yaşındaki futbolcu serbest kaldıktan sonra kurallar gereği Kasımpaşa'ya 500 bin TL civarında bir yetiştirme bedeli ödeyecek. Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu Çağtay'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin listesindeydi! Galatasaray'dan genç yıldıza kanca...

Çağtay'ın yanı sıra sarı-kırmızılılar Kasımpaşa'da sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı kalan Aytaç Kara ile de her konuda anlaşmış durumda.

SON DAKİKA