Albayrak gönül aldı

Galatasaray'da krize ikinci başkan Abdurrahim Albayrak el koydu. Başkan Mustafa Cengiz'in "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil" açıklamaları sarı-kırmızılı takımda ciddi rahatsızlık yaratmıştı.

Hatta oyuncuların idmana çıkmak istemedikleri iddia edilirken Albayrak dün soluğu Florya'da aldı. "Başkan sizin mücadelenizi çok iyi biliyor ve daha da savaşmanızı bekliyor" diyerek futbolculara moral verdi. Sonra tüm takımı toplayıp fotoğraf çektirdi. Yabancı oyuncuların yüzü gülerken Türk oyuncuların fotoğrafın odağından uzak kalmaları gözlerden kaçmadı.



TERİM YOKTU



İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek idman öncesi futbolcularla fotoğraf çekildi. Albayrak takımla çekildiği fotoğrafı İnstagram ve Twitter hesaplarından paylaştı. Göztepe maçı öncesi moralleri düzeltmeye çalıştı. Ancak fotoğrafa Fatih Terim'in girmemesi de dikkat çekti. Fotoğraf, kulübün resmi hesaplarından da paylaşılmadı.