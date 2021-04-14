Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

Son dakika transfer haberi: 'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

Son dakika transfer haberi: Alınan sonuçlarla birlikte morallerin bozulduğu 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Etebo ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, orta saha için teknik direktör 'in de beğendiği o ismi gündemine aldı. İşte o liste ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:18
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan 'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

Etebo'yu sezon sonu gönderecek olan Aslan, orta saha için gündemine o ismi aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer listesini duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

"'da , Etebo'yu gelecek sezon göndermek istiyor ve her gün yeni bir isim gündeme geliyor."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

CHARLES PICKEL...

"Etebo'nun yerine düşünülen ön libero Charles Pickel..."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

TERİM DE BEĞENİYOR

"Terim, Fransız Ligue 2 kulübü Grenoble Foot 38'de forma giyen İsviçreli oyuncuyu beğeniyor ve takip edilmesini istiyor"

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

"İsviçreli orta sahanın sözleşmesi, 30 Haziran 2022'de bitiyor. "

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