Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo'nun yerine...

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.
Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Etebo'yu sezon sonu gönderecek olan Aslan, orta saha için gündemine o ismi aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer listesini duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
"Galatasaray'da Fatih Terim, Etebo'yu gelecek sezon göndermek istiyor ve her gün yeni bir isim gündeme geliyor."
CHARLES PICKEL...
"Etebo'nun yerine düşünülen ön libero Charles Pickel..."
TERİM DE BEĞENİYOR
"Terim, Fransız Ligue 2 kulübü Grenoble Foot 38'de forma giyen İsviçreli oyuncuyu beğeniyor ve takip edilmesini istiyor"
"İsviçreli orta sahanın sözleşmesi, 30 Haziran 2022'de bitiyor. "