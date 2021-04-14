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Son dakika spor haberi: Galatasaraylı 'dan örnek davranış!

Son dakika haberleri... 'ın ve Galatasaray'ın başarılı oyuncusu , Şehit Teğmen 'in adının yaşatıldığı okula bağış yaptı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:12
Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan örnek davranış!

'ın ilçesinde 2018 yılında şehit olan Teğmen 'in adının verildiği ilkokul ve ortaokula Galatasaraylı futbolcu spor malzemesi bağışladı. Şehidin babası 'in menajerliğini yaptığı 26 yaşındaki futbolcu, Nazillili Muhammet Can Sevim'in isminin yaşatıldığı okulun beden eğitimi ve spor malzemesi ihtiyacını karşıladı.

Taylan Antalyalı'nın gönderdiği malzemeler okula ulaştı. Birbirinden renkli formaları sırtlarına geçiren öğrenciler, futbol topunun peşinde koştu. Taylan Antalyalı'ya teşekkür eden şehit babası Cavit Sevim, "Benim için büyük gurur verici bir şey. Oğlumun isminin yaşatıldığı okulda eğitim gören öğrencilerin sürekli arkasında durduğumuz futbolcu kardeşim Taylan Antalyalı tarafından mutlu edildiğini görmek beni duygulandırdı" dedi.

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