Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte başkanlık seçimine de gidilecek.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in henüz aday olup olmadığı belli olmazken, sarı-kırmızılılar 29 Mayıs 2021 tarihinde Galatasaray Lisesi'nde olağan seçimli genel kurul toplantısını yapacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu

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