Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed krizi! Sözleşmesi kayboldu

Ara transfer döneminde kadrosunu birkaç isimle güçlendiren Galatasaray'da takıma katılan isimlerden biri de Mostafa Mohamed olmuştu.
Ara transfer döneminde kadrosunu birkaç isimle güçlendiren Galatasaray'da takıma katılan isimlerden biri de Mostafa Mohamed olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, Mısır'ın Zamalek ekibinden forma giyen Mısırlı golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına kiralamıştı.
Galatasaray formasıyla ilk kez bir Avrupa takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine bomba gibi bir giriş yapmıştı.
Galatasaray ile çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Mohamed, daha sonra çıktığı 5 maçta sessiz kalmıştı.
Yeni tip corona virüsü testinin (Covid-19) pozitif çıkması nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak Mısırlı oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Mısır'da yayın yapan Koora365 sitesinde yer alan haberde Zamalek'in Mostafa Mohamed'in kontratına ilişkin sorun yaşadığı belirtildi.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcünün transferden önce kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladığı ifade edildi.
Haberde bu sözleşmenin kulüpte olmadığı belirtilirken bulunması için bir komitenin kurulmasının istendiği kaydedildi.
KULÜP YÖNETİCİSİ İSTİFA ETTİ
Sözleşmenin kaybolmasından sonra kulüpte büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken, yöneticilerden Ahmed Ibrahim'in görevinden istifa ettiği belirtildi.