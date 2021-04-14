Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed krizi! Sözleşmesi kayboldu

Son dakika haberi: krizi! Sözleşmesi kayboldu

'ın genç golcüsü ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Mısırlı santrforun sarı-kırmızılı takıma transferi öncesinde 'teki sözleşmesinin ortadan kaybolduğu belirtildi. Mostafa Mohamed'in sözleşmesinin bulunamamasının Zamalek kulübünde kriz çıkardığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 22:46
Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed krizi! Sözleşmesi kayboldu

Ara transfer döneminde kadrosunu birkaç isimle güçlendiren 'da takıma katılan isimlerden biri de olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed krizi! Sözleşmesi kayboldu

Sarı-kırmızılılar, 'ın ekibinden forma giyen Mısırlı golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına kiralamıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed krizi! Sözleşmesi kayboldu

formasıyla ilk kez bir takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine bomba gibi bir giriş yapmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed krizi! Sözleşmesi kayboldu

ile çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Mohamed, daha sonra çıktığı 5 maçta sessiz kalmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed krizi! Sözleşmesi kayboldu

Yeni tip corona virüsü testinin (Covid-19) pozitif çıkması nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak Mısırlı oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed krizi! Sözleşmesi kayboldu

'da yayın yapan Koora365 sitesinde yer alan haberde 'in 'in kontratına ilişkin sorun yaşadığı belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed krizi! Sözleşmesi kayboldu

'da kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcünün transferden önce kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed krizi! Sözleşmesi kayboldu

Haberde bu sözleşmenin kulüpte olmadığı belirtilirken bulunması için bir komitenin kurulmasının istendiği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed krizi! Sözleşmesi kayboldu

KULÜP YÖNETİCİSİ İSTİFA ETTİ

Sözleşmenin kaybolmasından sonra kulüpte büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken, yöneticilerden Ahmed Ibrahim'in görevinden istifa ettiği belirtildi.

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