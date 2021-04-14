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Galatasaraylı oyunculara da çattı

'da kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada futbolculara da tepki gösterdi Cengiz, "Profesyonelce bakıyorlar, primlerine bakıyorlar! nerede? Ben orada izlerken çıldırıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 21:19 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Mustafa Cengiz Galatasaraylı oyunculara da çattı

'da başkan , Yedlin'in sakatlandığı pozisyonda oyuncuların isyan etmemesine tepki gösterdi ve şunları söyledi: Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. 'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum.

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