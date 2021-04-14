Haberler Galatasaray Levent Tüzemen'den flaş yorum! "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar"

'den flaş yorum! "'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar"

'nin usta yazarı , 'da yaşanan son gelişmeleri köşesinde değerlendirdi. 'in sözleri ve hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Tüzemen, şampiyonluk yarışı ve hakemlerle ilgili de çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:58
Levent Tüzemen'den flaş yorum! "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar"

Başkanı maalesef Amerika'yı yeniden keşfediyor gibi konuştu. Yıllardır hakemler hata yapıyorlar ama bedelini MHK ve üyeleri ödüyor. Yani hakemler hancı, MHK'ler yolcu. Hakem dünyası içinde çok ciddi bir gruplaşma var.

Levent Tüzemen'den flaş yorum! "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar"

Trabzon'un Başakşehir'e kaybettiği şampiyonlukta 6-7 hakem resmen ligi dizayn etti hatta hakemlerden biri beni arayıp "Bu işin içinde ben yokum" dedi. Aynı hakemler yine ligi dizayn ediyorlar.

Levent Tüzemen'den flaş yorum! "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar"

Geçen sezon haziranda başlayan ligde 'ın kafasını koparmışlardı. Şimdi de zirvenin iki takımla devam etmesi için Galatasaray'a ayak oyunları yapılıyor. Bunların hepsi organize işler.

Levent Tüzemen'den flaş yorum! "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar"

FIFA hakemi Ali Palabıyık'a FIFA olmayan Arslanboğa talimat veriyor. Başkanı söylediklerinde haklı ama çok geç kaldı. Galatasaray geçmişte "Hakemler de insandır hata yapar" bildirisini yayınlayan kulüplere karşı masaya yumruğunu sert vurmalıydı.

Levent Tüzemen'den flaş yorum! "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar"

Görünen şu; 'ı devre dışı bırakıp özellikle 'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar. Bu konuda da genç bazı teknik adamlar çok ciddi iş birliği yapıyorlar.

Levent Tüzemen'den flaş yorum! "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar"

Kulüpler Birliği'nde kol kola giren kulüpleri de başkan Cengiz biliyor. Ama çıkıp net olarak açıklamalı. Çünkü Fenerbahçe de Beşiktaş da hakemleri, MHK ve VAR'ı aylardır yerden yere vurmadı mı?

Levent Tüzemen'den flaş yorum! "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar"

Sergen Yalçın çıkıp "Halil Umut Meler'i maçlarımıza istemiyoruz" demedi mi? TFF'de güçsüz olduğu, haksızlıklara karşı çıkacak bir yöneticisi olmadığı için kolayca cezalandırılıyor.

Levent Tüzemen'den flaş yorum! "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar"

Gündeme gelen iki görüntüyü söyleyeceğim: 1- Lens'in hareketi, 2- Ziya'nın Onyekuru'ya tekmesi! Palabıyık ile Şansalan faulü görüp çalmıyor. Çünkü çalarsa VAR "Bu hareketler kırmızı kart" diyecek.

Levent Tüzemen'den flaş yorum! "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar"

Geçen sezon Başakşehir'in şampiyonluğu için TFF içinde çalışan gizli güçler 'ın tekrar önünü kesmek için devreye girmiş. Bu gizli el hakemlerle kol kola geziyorlar. VAR'a telefon girmiş ise hiç şaşırmam.

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