Son dakika spor haberi: Hamdi Yasaman: Galatasaray'ı mahkemeye veren başkan adayı olamaz

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Hamdi Yasaman, sarı-kırmızılıların gündemine yönelik değerlendirmeler yaptı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansını yorumlayan Yasaman, Galatasaray'daki seçim gündemini de değerlendirdi. Kulübün eski 2 numarası, seçim gündemi için de konuştu.

Radyospor'a konuşan Hamdi Yasaman'ın açıklamaları şu şekilde:

HAMDİ YASAMAN: "GALATASARAY'DA BİRLİKTELİK YOK"



Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde olan Galatasaray'da birliktelik olmadığını anlatan Yasaman, "Hem yönetimsel hem de sportif açıdan bir dağınıklık var. İyi durumda değiliz. Yönetimdeki aksaklıklar futbola da yansıyor. Pandeminin de tabloda etkisi var. Bütün kulüpler zor şartlarda yarışıyor. Ama Galatasaray'da dağınıklık söz konusu" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim'i eleştiren ve 3 büyük kulübün performansının kötü olduğunu ifade eden Yasaman, Galatasaray'ın şampiyonluk şansının olmadığını şu sözlerle savundu:

"Fatih Terim'in artık takıma bir sistem veremediği, iyi futbol oynatamadığını görüyoruz. Galatasaray 3. sırada. Beşiktaş şampiyonluğa havlu attı deniliyordu şu anda zirvede. Fenerbahçe başa geçti sonra geriye düştü. Galatasaray da öyle. Bu 3 büyük kulübün doğrudan doğruya başarılı olduğunu göremiyoruz. Birbirlerinin kötü oynamalarıyla da yarışıyor. Kim daha az hata yapıyorsa o önde. Beşiktaş yol aldı. Galatasaray'ın şampiyonluk ümidi yok. Tablo iç açıcı değil."

"ALBAYRAK GALATASARAY'A KARŞI DOĞDURAN DOĞRUYA DAVACI"



Hamdi Yasaman, Mustafa Cengiz yönetiminin camiayla iyi bir ilişki kuramadığını söyledi. Divan Kurulu'na saygısızlıklar yapıldığının altını çizen eski yönetici, başkanlık hayali kurduğu gündemde olan Abdurrahim Albayrak'ın şansının olmadığını söyledi.

Yasaman, "Herkes aday olabilir. Bu yönetimin camiayla ilişkileri iyi olmadı. Mevcut yönetim, Divan Kurulu ile çatışmaya girdi. Divan Kurulu'nu boykota kadar gittiler. Bu bir saygısızlıktır. Çok yanlış bir tavır aldılar. Bu yönetim Galatasaray Spor Kulübü'nü mahkemeye verdi. Abdurrahim Albayrak da doğrudan doğruya davacı. Galatasaray'ı dava eden ilk ikinci başkan olabilir! Galatasaray kolay kolay dava edilmemeli. Böyle bir gelenek var. Başkan da müdahil oldu" dedi.

MUSTAFA CENGİZ ELEŞTİRİSİ



Başkan Mustafa Cengiz'in kendisiyle çelişen açıklamalar yaptığını söyleyen Hamdi Yasaman, "Kemerburgaz Tesisleri açılışında Mustafa Cengiz bir konuşma yaptı. Cengiz, madencinin değişik İdare Mahkemeleri'nden kararlar aldırdığını ifade etti ve bunu kınadı. Ama kendileri ya da kendilerine yakın kişiler tarafından 10 tane dava açtılar. Aynı şeyi kendileri yaptılar. Kabul edilebilir şeyler değil. Bu yönetimin ve Albayrak'ın bence seçime girmesi halinde hiç şansı yok. Albayrak iyi bir Galatasaraylı ama kulübü yönetebilecek bir görüntüsü var mı? Tartışılır" ifadelerini kullandı.