Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş hakem sözleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel isimli programda sarı kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Ben boş kaldığım anda dinlenmeye geçiyorum. Genelde diğer takımları izlemem, kendi takımımın maçlarını izlerim. Ama başkan olduğum için diğer takımların maçlarını da izliyorum. Cumartesi ve Pazar günü izlediğim maçları yarım bırakıp çıktım. Tiyatro çünkü. Tiyatro bir eserdir, bir emektir. Toplumsal bir mesaj verilir. Bu onu da aşmış artık, komedi bu. Daha önceden yazılmış bir şey. Önceden yazılmış ama bir yere doğru yazılmış sanki. Son 3-4 haftada büyük takımların maçlarını izlerken tahminlerde bulunuyorum ve bu tahminler asla şaşmadı."

"HAKEMLERİN İÇİNDE BİR GRUPLAŞMA VAR"

"Rakip takımlar benim kardeşim, hiçbirine saygısızlık etmem. Bu camialara her zaman saygı duymak gerekir. Biz özellikle Türkiye'de renk için aşığız. İtalya'da bu kültür şehir devletlerinden gelişmiştir. İspanya veya İngiltere'de de tarikat ve dini inanışlara göre şekillenir. Türkiye'de bu yok. Benim Fenerbahçeli kardeşim, Beşiktaşlı eniştem, yakın arkadaşlarım var. Onlara hiçbir zaman düşmanlık duymadım, duymam da. Bir yöneticinin yaptığı hata, oyundan pul çalan bir karakteri ben arkadaşıma yüklemem. Camiama hiç yüklemem. Türkiye'de son bir iki aydır hakemler içinde bir gruplaşma var. Kendi halinde olanlar var. Şimdi de VAR hakemleri ve sahadaki hakemler diye bir bölünme var. Bu çok tehlikeli bir gelişme."

"BÖYLE MİLİTAN BİR VAR HAKEMİ DÜNYADA YOK"

"100 gramlık ters bir rüzgar bile, hafifçe dokunuş bile sizi uçurur. Hepimiz spor yaptık, o dokunuş seni uçurur. Ali Palabıyık da öyle gördü zaten. Ya Suat hoca, sen nasıl böyle yorumlarsın? Zemin mi kötü acaba? Bu zemin şu an Türkiye'deki en iyi zeminlerden biri. Kerem kendini atacak bir oyuncu da değil, öyleleri de var. Ben burada Ali Palabıyık'a asla kızamam. Kendisini hakem gören Suat arkadaşımız, 'Gel bir bak, kariyerin biter. Kesinlikle penaltı değil, kendisi düştü' diyor. Dikkat edin, hiçbir Karagümrüklü oyuncu itiraz etmiyor. Kırmızı verme, sarı versen yeter diyor. Suat Arslanboğa kurallara aykırı olarak böyle bir karar verdi. Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok. Açıklama da yaparlar şimdi. Eğer yapacaklarsa tüm konuşmaları versinler. Sadece bizim takımlara değil, tüm takımlar için versinler. Gizli bir şey yok ama küfür, hakaret varsa veremeyiz derseler saygı duyarız. Koca bir kent ayağa kalkıyor. Sen hangi mantıkla böyle karar versin. Kişisel bir düşmanlığın olabilir. başka bir takıma sempatin olabilir. Ama böyle bir karar veremezsin. Hakemler VAR'a aldanmayın. Toplum zaten covidden, oturmaktan, maddi durumdan rahatsız, gergin. Bu toplumu düşünün. Bu pozisyonda VAR'ın müdahale bile etmemesi gerek, VAR'a uyuluyor ama. Kerem'e cinler mi dokundu? Koşan adama dokunduğun an uçar."

YEDLIN POZİSYONU HAKKINDA O SÖZLER

"Yedlin'in pozisyonunu sordum. Kasıtlı bir hamle yok, ayağını uzatıyor dendi. Hepimiz futbol oynadık. Orada profesyonel bir futbolcunun gözleri radar gibidir. Bakın, vuruyor ve Yedlin'in ayağını uzattığını da görüyor. Belki ayağın çukura geliyor. Vurduğu top nereye gidiyor, bakıyor zaten. VAR'ın ve hakem heyetinin kararı 'doğal bir hareket' ve yer çekimi..."

"İRFAN CAN'IN HAREKETİNİ KİMSE GÖRMEDİ"

"Bu nasıl bir kansızlık ya? Duyduklarımla hareket ediyorum. Bundan sonra orta hakeme değil, VAR'a bakın. Duyduklarımı söylersem hoş olmaz. VAR'a telefon geliyor mu, kısa mesaj atanlar oluyor mu? Merak ediyorum... İrfan Can Kahveci'nin dün akşam yaptığı hareketi kimse görmedi. Ne orta hakem, ne yardımcı hakem, ne de VAR hakemi gördü. Allah'tan bir perde iniyor ve görmüyorlar."

"ARTIK ÇOK CİDDİ YERLERE GİDİYOR, UYARMAK İSTİYORUM"

"Ben şimdi çok ağır konuşurum. Güzel laflar ettiğim gibi ağır laflar da ederim ama etmek istemiyorum. Anlayana... Beni anlayan hakem yorumcuları da olacaktır. MHK'nın içinde bir VAR organı oluştu. Artık maçların neticesini orta hakemlerden çok VAR hakemleri belirlemeye başladı. Bu durum son haftalara girilince daha da artacak. İş o raddeye gidiyor ki şu anda VAR hakemliği çimlerdeki hakemlerden daha yetkili hale geliyor. Tahkim Kurulu gibi VAR Kurulu oluştu. Artık çok ciddi yerlere gidiyor, uyarmak istiyorum. Suat Arslanboğa hakemliği elinden alınmış bir kişiydi. O kadar şey var ki... Çok fazla bakmak da istemiyorum, sinirim bozulsun istemiyorum. Futbol bir şölen, bir şov, bir gönül işi. Bunu sıkıntı içinde yaparsanız insanlara yazık olur, kanser eder."

"GÖZLERİNE PERDE İNİYOR"

"Allah tarafından hakemlerin gözlerinin önüne perde indiriliyor ve hakemler görmüyor. Kamara, Şener'in sırtına vuruyor. Hakem, VAR ile de konuşuyor. Ne biçim kişiler, yazık valla. Kötü niyet bu, insan utanır. Ben, lehime olan hatayı savunursam bana da yazıklar olsun. Bize de yapılmışsa karşı çıkmak gerek. Bir şey demiyorum, Allah müstahaklarını versin."

"Bu adamlar o kadar rahat ki... Hakemler de biliyor ki, önce bize küfrediliyor. Onun için çok rahat kırmızı kart çıkartılıyor. Tabii ki eleştiriler kulağıma geliyor. Eleştiriler haklıysa kendimi düzeltmeye çalışıyorum."

"ADI KULÜPLER BİRLİĞİ AMA BİRLİK YOK"

"Hakemler insandır hata yapar diyorlar. Kulüpler Birliği diyorlar. Ama birlik değil. 3 takım şampiyonluğa, geri kalanlar küme düşmemeye oynuyor. Birlik olması mümkün mü? Bu yönetim kurulu nereden çıktı, bilmiyorum. Beni niye katıyorsun?"

"MHK YÖNETİMİ KONTROLÜ KAYBEDİYOR"

"MHK'nın içindeki kişiler, MHK'yı peşinden sürüklüyor. Onun için istifa etmeleri gerek. MHK yönetimi, kontrolü kaybetmiş durumda. Nihat Özdemir'in neden suçu yok diyorum? TFF Başkanı, MHK toplantılarına mı katılıyor ki? Eğer öyleyse zaten o da derhal görevinden ayrılmalıdır. Ben MHK ve Tahkim'in aldığı kararlara saygı duymuyorum."

"Bana 3 hafta ceza verdiler. 2 hafta deplasmandaydık, her maça da gidemiyoruz. Bir maç içerde, onu da izleyemedim. Onu da 50 bin TL'ye izledim. Tahkim Kurulu benim 21 gün cezamı kaldırıyor, yerine 50 bin TL koyuyor. Dışarıda olan biri iyilik yapıldığını sanar. Teşekkür ediyorum, demek ki Galatasaray'ın maçları bu kadar değerli."

"HAVUZU FENERBAHÇE VE GALATASARAY DOLDURUYOR"

"Bizim maçımız 2-3 trilyon getiriyormuş. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe bu havuzu dolduruyoruz. Bu havuzu Anadolu takımları doldurmuyor, 2-3 takım dolduruyor. Benim yarattığım hasılat 40 milyon. Sen benden alıp, Anadolu kulüplerine veriyorsun. O zaman ben, Fenerbahçe ve Galatasaray olarak ayrı bir yayın sözleşmesi yaparız derim. Fenerbahçe'nin böyle bir beklentisi yoksa bir şey diyemem tabii."

"Bizim önümüzde daha 7 maç, 21 puan var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler ama biz terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin orada sakatlandığında başında en az 10 futbolcumuz olmalıydı. Golümüz verilmediğinde en az 10 kişi orada olmalıydık. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların. Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Türkiye'hnin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman?"

BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

"Pandemi, çekilemiyorum. Kayyum gelecek. Seçim yapamıyoruz. Şunu bilin ki, ölümüne mücadele eden biri olarak mücadele ederim. Yeter ki seçimler açılsın. Ölümüne kadar mücadele edeceğim. Beni 1 adım geri çektiremezler. İddaa'da kaybet, yönetime küfret, ayıp."

"FUTBOLCULARIN HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREKİYOR"

"Yedlin orada sakatlandığında başında en az 10 futbolcumuz olmalıydı. Golümüz verilmediğinde en az 10 kişi orada olmalıydık. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor... Mustafa Cengiz: "Özellikle futbolcuların. Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman?"