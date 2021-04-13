Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kriz! Futbolcular ve Fatih Terim...

Son dakika haberleri | 'da kriz! Futbolcular ve ...

'de şampiyonluğun güçlü adaylarından olan son üç maçında yalnızca 1 puan alabildi. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda açıklamalarda bulunan başkan , futbolcuları hedef aldı. Bunun üzerine futbolculardan ise flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 20:40
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kriz! Futbolcular ve Fatih Terim...

'da Başkan 'in kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalar sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kriz! Futbolcular ve Fatih Terim...

Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman öncesinde teknik direktör ve teknik heyet ile bir araya gelerek, Başkan Cengiz'in açıklamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kriz! Futbolcular ve Fatih Terim...

Oyuncular sonrasında antrenmana çıkarak mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdüler.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kriz! Futbolcular ve Fatih Terim...

"HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREKİYOR"

'de yayınlanan programında açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, futbolcuları eleştirirken sert ifadeler kullanmıştı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kriz! Futbolcular ve Fatih Terim...

Futbolcuların ölümüne mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Cengiz, "'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. 'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil" şeklinde konuşmuştu.

SON DAKİKA