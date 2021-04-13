Neden bu noktaya gelindi?

Galatasaray'da ortada inanılmaz bir belirsizlik ortamı var. Bu belirsizlik ortamı her şeyi etkilemeye başladı. Puanlar kaybediliyor. Şampiyonluktan uzaklaşılıyor. Peki nasıl bu noktaya gelindi?



Fatih Terim gelecek sezon var mı yok mu belli değil… +3 yıllık opsiyonu var. Ancak iki kez opsiyonu hayata geçirmeyi reddetti. Yeni başkan seçilmeden de kararını vermeyecek gibi duruyor. Ayrıca Terim'in adı başkanlık için de geçiyor. Konsantrasyonunun bu nedenle kaybolduğu şeklinde iddialar var.

Yönetim yola devam edecek mi belli değil… Seçim tarihi belli değil ama aday bolluğu yaşanıyor. Mustafa Cengiz henüz aday değil. Çünkü ittifak arayışları içinde. Ancak henüz bulamadı. Bir de önünde hem mali hem de idari yönden ibra edilmeme riski var.

Sözleşmesi bitenlerden sadece Muslera ile sözleşme yapıldı. Kimler gidecek, kimler kalacak belli değil… Gedson, Saracchi, Emre Akbaba, Linnes, Donk, Arda ve Ömer'le ilgili birçok spekülasyon bulunuyor.

Gelecek sezon sözleşmeleri biten Marcao ve Luyindama ile görüşmeler başladı. Rakamlar yüzünden motivasyonlarını kaybettiler. Görüşmeler ne zaman başlayacak belli değil… Zaten görüşmeleri idare edecek yönetici de yok.