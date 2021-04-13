Fatih Terim'siz 10 puan kaybetti

Galatasaray, Fatih Terim'siz yapamıyor. Sarı kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın aldığı cezalar nedeniyle kulübede olmadığı 30 lig maçının (13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi) 17'sinde puan kaybetti. Terim, TFF ve hakemlerle bu sezon da sert tartışmalar yaşarken toplamda 6 maç ceza aldı. Sarı-kırmızılılar bu 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 10 puan kaybetti.

CEZASI BİTTİ

Galatasaray bugün izinli ve yarın Göztepe maçı hazırlıklarına başlayacak. İki maçlık cezası biten Terim, bu hafta takımının başındaki yerini alacak. Bir günlük molayı Bodrum'da ailesinin yanına geçiren ve moral depolayan tecrübeli hocanın bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor.



Terim bugünkü idman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapacak ve sert uyarılarda bulunacak.