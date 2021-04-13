Haberler Galatasaray Fatih Terim'siz 10 puan kaybetti

'siz 10 puan kaybetti

, 'siz yapamıyor. Sarı kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın aldığı cezalar nedeniyle kulübede olmadığı 30 lig maçının (13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi) 17'sinde puan kaybetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:56 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Fatih Terim'siz 10 puan kaybetti

, 'siz yapamıyor. Sarı kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın aldığı cezalar nedeniyle kulübede olmadığı 30 lig maçının (13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi) 17'sinde puan kaybetti. Terim, TFF ve hakemlerle bu sezon da sert tartışmalar yaşarken toplamda 6 maç ceza aldı. Sarı-kırmızılılar bu 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 10 puan kaybetti.

CEZASI BİTTİ
Galatasaray bugün izinli ve yarın maçı hazırlıklarına başlayacak. İki maçlık cezası biten Terim, bu hafta takımının başındaki yerini alacak. Bir günlük molayı 'da ailesinin yanına geçiren ve moral depolayan tecrübeli hocanın bugün 'a dönmesi bekleniyor.

Terim bugünkü idman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapacak ve sert uyarılarda bulunacak.

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