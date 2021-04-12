Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

Terim aday olacak mı? Aday olursa karşısına rakip çıkar mı? Başkan seçilir mi?..

Gündemdeki adayların tamamı Terim'le çalışmak istiyor. Ancak Terim bu adaylarla çalışır mı?

Hem "liseliler" hem de "atkılılar" iddialı adaylar peşinde. O isimler adaylığını koyarsa "Terim'le çalışmaz" diyenler var. O zaman ne olacak?



