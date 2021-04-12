Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

Galatasaray, Karagümrük'e yenildi… maçı tribünden izleyen Terim, cep telefonuyla kulübeye talimat yağdırdı. Ancak sorunu çözemedi. Sarı-kırmızılılar 2 puan daha bıraktı. Şampiyonluk yarışında ciddi bir yara daha aldı.
Galatasaray, Karagümrük'e yenildi… maçı tribünden izleyen Terim, cep telefonuyla kulübeye talimat yağdırdı. Ancak sorunu çözemedi. Sarı-kırmızılılar 2 puan daha bıraktı. Şampiyonluk yarışında ciddi bir yara daha aldı.
Maçtan sonra Terim'in ağzından dökülen "Yoruldum artık" sözleri ise çok farklı yerlere çekildi. Bazıları "yorulduğu için bırakacağını" iddia etti. Bazıları ise "hakemlerden ve VAR'dan yorulduğunu" gündeme getirdi.
Terim'ın ağzından dökülen "Yoruldum" sözlerine yüklenen anlamlar:
Kendisine destek olunmaması nedeniyle yoruldu. Sözleşme yenilemek için seçimleri bekleyecek.