Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

Son dakika spor haberleri: 'da bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

'da teknik direktör 'in, maçından sonraki ifadesine farklı anlamlar yüklendi. Peki, ''Yoruldum artık'' diyen deneyimli çalıştırıcı bu sözleri neden söyledi? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:52 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

, 'e yenildi… maçı tribünden izleyen Terim, cep telefonuyla kulübeye talimat yağdırdı. Ancak sorunu çözemedi. Sarı-kırmızılılar 2 puan daha bıraktı. Şampiyonluk yarışında ciddi bir yara daha aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

Maçtan sonra Terim'in ağzından dökülen "Yoruldum artık" sözleri ise çok farklı yerlere çekildi. Bazıları "yorulduğu için bırakacağını" iddia etti. Bazıları ise "hakemlerden ve VAR'dan yorulduğunu" gündeme getirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

Terim'ın ağzından dökülen "Yoruldum" sözlerine yüklenen anlamlar:
Kendisine destek olunmaması nedeniyle yoruldu. Sözleşme yenilemek için seçimleri bekleyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

Saha içinde hakemlerin, saha dışında Federasyonun 'ın haklarını yemesinden yoruldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

İstediklerini yapamayan oyunculardan ve yardımcılarından yoruldu. Yardımcılarını ve oyuncuları değiştirecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

DEDİKODU KAZANI KAYNIYOR!
'da işler kötü gidiyor… keyifler yerinde değil. Şampiyonluk yarışından uzaklaşılan her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Dedikodu kazanı kaynıyor. Ana gündem maddesi ise seçimler.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

Terim aday olacak mı? Aday olursa karşısına rakip çıkar mı? Başkan seçilir mi?..

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

Gündemdeki adayların tamamı Terim'le çalışmak istiyor. Ancak Terim bu adaylarla çalışır mı?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

Hem "liseliler" hem de "atkılılar" iddialı adaylar peşinde. O isimler adaylığını koyarsa "Terim'le çalışmaz" diyenler var. O zaman ne olacak?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim bırakıyor mu? O sözleri sonrası...

Mustafa Cengiz yönetimi 2 kez Terim'in önüne sözleşme getirdi. Terim yenilemedi. Lig bitip, yeni başkan belli olana kadar Terim sözleşmesini uzatmayacak.

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