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Son dakika haberi: Yüz kemiği kırılan 'nun son görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberi: 'in 35. haftasında ile karşılaşacak Galatasaray'da yapılan idmanda ile çarpışmış ve Kolombiyalı golcünün yüz kemiğinde kırık meydana gelmişti. Tedavi altına alınan 'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:04
Son dakika spor haberi: Yüz kemiği kırılan Falcao'nun son görüntüsü ortaya çıktı

Antrenmanda girdiği hava topu mücadelesinde ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen ameliyat edildi.

35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi. Hastanede müşahade altında olan 'nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Genel sağlık durumu iyi olan Kolombiyalı yıldızın sahalara dönüşü ise 3 haftayı bulabilir. Sağlık ekibi, Falcao'nun özel bir maske ile erken dönüş ihtimalini de değerlendiriyor.

Radamel Falcao, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

EŞİ SON HALİNİ PAYLAŞDI

Radamel Falcao'nun eşi , Kolombiyalı golcünün son halibi paylaştı. İşte o fotoğraf...


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