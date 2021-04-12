Son dakika spor haberi: Yüz kemiği kırılan Falcao'nun son görüntüsü ortaya çıktı

Antrenmanda girdiği hava topu mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edildi.

35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi. Hastanede müşahade altında olan Falcao'nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Genel sağlık durumu iyi olan Kolombiyalı yıldızın sahalara dönüşü ise 3 haftayı bulabilir. Sağlık ekibi, Falcao'nun özel bir maske ile erken dönüş ihtimalini de değerlendiriyor.

Radamel Falcao, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

EŞİ SON HALİNİ PAYLAŞDI

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Kolombiyalı golcünün son halibi paylaştı. İşte o fotoğraf...



