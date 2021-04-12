Son dakika spor haberi: Falcao'dan hastane odasında paylaşım! "Maskeli adam geliyor"

Galatasaray'da şanssız bir sakatlık geçirerek takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırıklar meydana gelmişti. Operasyon geçiren Kolombiyalı yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Eşiyle hastane odasında çekilen fotoğrafını yayınlayan yıldız golcü, "Mücadele ortağımla savaşmaya devam. Tanrıya şükürler olsun, her şey yolunda. Mesajlarınız ve dualarınız için teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi. Hastanede müşahade altında olan Falcao'nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.