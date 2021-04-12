Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Falcao'dan hastane odasında paylaşım! "Maskeli adam geliyor"

Son dakika spor haberi: 'dan hastane odasında paylaşım! "Maskeli adam geliyor"

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın son idmanında takım arkadaşı ile çarpışan ve yüzünde meydana gelen kırıklar nedeniyle operasyon geçiren , sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:01 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:17
Son dakika spor haberi: Falcao'dan hastane odasında paylaşım! "Maskeli adam geliyor"

'da şanssız bir sakatlık geçirerek takım arkadaşı ile kafa kafaya çarpışan 'nun yüz kemiklerinde kırıklar meydana gelmişti. Operasyon geçiren Kolombiyalı yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Eşiyle hastane odasında çekilen fotoğrafını yayınlayan yıldız golcü, "Mücadele ortağımla savaşmaya devam. Tanrıya şükürler olsun, her şey yolunda. Mesajlarınız ve dualarınız için teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi. Hastanede müşahade altında olan 'nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

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