Haberler Galatasaray Usta yazardan flaş Galatasaray - Karagümrük maçı yorumu! "Ali Palabıyık şıracı..."

Usta yazardan flaş - maçı yorumu! " şıracı..."

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 34. haftasında evinde ile karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. yazarı , maç yazısında hakem ve 'yı gündemine aldı ve "Yani Palabıyık şıracı, Arslanboğa da resmen bozacıydı..." dedi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:28 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 01:29
Usta yazardan flaş Galatasaray - Karagümrük maçı yorumu! "Ali Palabıyık şıracı..."

yazarı , - maçını değerlendirdi. İşte o yazı...

Usta yazardan flaş Galatasaray - Karagümrük maçı yorumu! "Ali Palabıyık şıracı..."

kan kaybetmeye devam ediyor. Bu kayıpların altında teknik heyetin oyuncu seçimlerinin büyük rolü var. Galatasaray 9'da 8 yaparken en büyük başarısı kadro istikrarı idi. Oyuna sonradan girecek oyuncular bile kulübede pazarlık yapıyorlardı.

Usta yazardan flaş Galatasaray - Karagümrük maçı yorumu! "Ali Palabıyık şıracı..."

Bu rekabet ortamı ve kadro istikrarı kaybolduğu için ritimsiz, uyumsuz, birbirine yabancı oyuncu grubuna dönüştü. Şimdi soruyorum: maçında Galatasaray'ın oyun lideri kim?

Usta yazardan flaş Galatasaray - Karagümrük maçı yorumu! "Ali Palabıyık şıracı..."

Aklı başında tek futbolcu vardı: Babel.. Savunmada Marcao, orta alanda Gedson Fernandes 'ın en iyileriydi. Şimdi gelelim maçın esas oğlanı 'a.. Geçen sezon şampiyonluk yarışında başroldeydi ve kendisi için "sistemin adamı" demiştim.

Usta yazardan flaş Galatasaray - Karagümrük maçı yorumu! "Ali Palabıyık şıracı..."

Ayrıca VAR'da görev yapan 'nın sözleşmesini eski MHK feshettiğinde karşı çıkmıştım ama o da para kazanmak için sistemin adamı olmuş. En tehlikeli hakem biçimi Ali Palabıyıktır: Kibar ve içten pazarlıklı...

Usta yazardan flaş Galatasaray - Karagümrük maçı yorumu! "Ali Palabıyık şıracı..."

Palabıyık temassız pozisyonlara faul çaldı, Lens'in yaptığı kırmızı kartlık hareketi resmen görmezlikten geldi. Koray'ın Ryan Babel ile girdiği pozisyona topu elle düzeltmesine 'karnına çarptı' karşılığını verdi.

Usta yazardan flaş Galatasaray - Karagümrük maçı yorumu! "Ali Palabıyık şıracı..."

Yani Palabıyık şıracı, Arslanboğa da resmen bozacıydı... Bu ikili şuna karar vermişler: Sen sahada kararını ver, ben VAR'da düzeltirim. 'ın attığı golde Ryan Babel'in elini gören bu ikili Galatasaraylı oyunculara yapılan kartlık hareketlere faul bile çalmadılar. Sonuçta Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki şansı artık mucizelere kaldı.

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