Usta yazardan flaş Galatasaray - Karagümrük maçı yorumu! "Ali Palabıyık şıracı..."

Yani Palabıyık şıracı, Arslanboğa da resmen bozacıydı... Bu ikili şuna karar vermişler: Sen sahada kararını ver, ben VAR'da düzeltirim. Galatasaray'ın attığı golde Ryan Babel'in elini gören bu ikili Galatasaraylı oyunculara yapılan kartlık hareketlere faul bile çalmadılar. Sonuçta Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki şansı artık mucizelere kaldı.