Usta yazardan flaş Galatasaray - Karagümrük maçı yorumu! "Ali Palabıyık şıracı..."

Sabah spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray - Karagümrük maçını değerlendirdi. İşte o yazı...
Galatasaray kan kaybetmeye devam ediyor. Bu kayıpların altında teknik heyetin oyuncu seçimlerinin büyük rolü var. Galatasaray 9'da 8 yaparken en büyük başarısı kadro istikrarı idi. Oyuna sonradan girecek oyuncular bile kulübede pazarlık yapıyorlardı.
Bu rekabet ortamı ve kadro istikrarı kaybolduğu için Galatasaray ritimsiz, uyumsuz, birbirine yabancı oyuncu grubuna dönüştü. Şimdi soruyorum: Karagümrük maçında Galatasaray'ın oyun lideri kim?