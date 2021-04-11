Son dakika spor haberleri: Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Kolombiya'da Falcao patlaması! "Neden oynamıyor?"

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'le karşılaşan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao'nun maçı kulübede tamamlaması dikkat çekerken, teknik heyetin bu kararı Kolombiya basınında da geniş yankı uyandırdı.

"NEDEN FORMA GİYMİYOR?"

Gol Caracol adlı internet sitesi, "Falcao Galatasaray'da neden forma giymiyor? Türkiye'de herkes bunu merak ediyor" başlığıyla verdiği haberde, hem Kolombiyalı futbolcunun hem de Feghouli'nin maçta forma giymemesini eleştirdi.

"SEYİRCİ KALDI"

Falcao'nun yedek beklemesi, ESPN Kolombiya'da da manşet oldu. Haberde, "Falcao Karagümrük maçına sadece seyirci kaldı" ifadelerine yer verildi.

"FALCAO'SUZ G.SARAY ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR"

Falcao'nun maçı kenardan izlediğini ve takım arkadaşlarına yardımcı olamadığını belirten wradio.com adlı internet sitesi ise "Falcao'suz Galatasaray Türkiye liginde zirveden uzaklaşıyor" ifadesini kullandı.