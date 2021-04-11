Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Kolombiya'da Falcao patlaması! "Neden oynamıyor?"

Son dakika spor haberleri: Karagümrük maçı sonrası 'da patlaması! "Neden oynamıyor?"

, 'in 34. haftasında ağırladığı 'le berabere kalırken, 'nun maçı yedek kulübesinde tamamlaması ülkesinde gündem oldu. basını, Galatasaray'ın puan kaybına geniş yer verirken, yıldız golcünün zorlu karşılaşmada şans bulamamasını ise eleştirdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 11:27
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Kolombiya'da Falcao patlaması! "Neden oynamıyor?"

Spor Toto 'in 34. haftasında 'le karşılaşan , rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-kırmızılılarda 'nun maçı kulübede tamamlaması dikkat çekerken, teknik heyetin bu kararı basınında da geniş yankı uyandırdı.

"NEDEN FORMA GİYMİYOR?"

Gol Caracol adlı internet sitesi, " Galatasaray'da neden forma giymiyor? 'de herkes bunu merak ediyor" başlığıyla verdiği haberde, hem Kolombiyalı futbolcunun hem de 'nin maçta forma giymemesini eleştirdi.

"SEYİRCİ KALDI"

Falcao'nun yedek beklemesi, 'da da manşet oldu. Haberde, " maçına sadece seyirci kaldı" ifadelerine yer verildi.

"FALCAO'SUZ G.SARAY ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR"

Falcao'nun maçı kenardan izlediğini ve takım arkadaşlarına yardımcı olamadığını belirten wradio.com adlı internet sitesi ise "Falcao'suz Galatasaray Türkiye liginde zirveden uzaklaşıyor" ifadesini kullandı.

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