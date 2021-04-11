Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından - maçı yorumu!

Son dakika haberleri... 'in 34. haftasında sahasında 'ü ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir 2 puandan oldu. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 08:40
Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

ERMAN TOROĞLU - GEÇEN HAFTA 'BAY' BU HAFTA 'BAY BAY'

geçen haftayı boş geçirdi. O nedenle bu maça daha iyi hazırlanması, daha diri olması lazımdı. Ama gerçekten G.Saray geçen süreyi boş geçirmiş. 90 dakikaya baktığımızda Karagümrük fizik olarak G.Saray'a göre daha iyiydi. Oyunu istediği şekilde yönlendirdi. Fakat bir şeyi yanlış yaptılar. Neyi? İster buna şımarıklık deyin, ister ukalalık; rakibi rahat yenerim deyince, o havayı da görünce, kendi ceza alanın etrafında top yaparak çıkmaya kalktılar! Yani tabiri caizse kaşındılar. Ve beraberlik golünü yediler. Yani şunu söylemek lazım; golü atan da yiyen de Karagümrük'tü.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

G.Saray şampiyon olacağım diyor, geçiniz! Sahaya çıkan 11 futbolcu ölümüne mücadele ederse olursun. Sahaya çıkan 11 oyuncudan 10'u piknik yaparsa, bir tek yaşlı dediğimiz Babel mücadele ederse, vah bu G.Saray'ın haline. Zaten teknik direktör ikide bir atılıp saha kenarında olmuyor. Yukarıdan haber geliyor, belli; ama yine olmuyor. Şu bir gerçek, bu Fatih Terim ve bu G.Saray takımıyla lig şampiyonluğu olmaz. Ha diyeceksiniz ki; futbol bu, olur mu olur!.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Olur da, o zaman da halamın bıyıkları olsa amcam olur derim ben de. Hakem tartışması çok olan bir maç. Tamam, bazı pozisyonlarda haklıydı. Bazı pozisyonları görmesi gerekirken VAR'a gitti ve haliyle futbolcular da sinirlendiler. Mesela Donk'un atılma kararı doğru. Mesela Lens'in rakibinin bileğine basması kırmızı kart olur mu? İki oyuncu aynı ayna topa giriyorlar. Birisi vuruyor, diğerin vuramayınca ayak bileğine gidiyor. Hakem, yorumun öyle yaptı. Yani kasıtlı olarak bir şey değildi ama ağır çekim oynatırsanız kırmızı kart çıkar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Mesela maçın en önemli kararlarından biri; son dakikalarda G.Saray lehine bir penaltı ve kırmızı kart! Sonra VAR'a gidildi, ikisi de iptal. Şunu söylemeliyim, yayıncı kuruluşun gösterdiği görüntüler rezalet. Sağdan gösteriyor kötü, soldan gösteriyor kötü. Bu görüntülerle işi çözmemiz çok zor. Ama şunu çok iyi biliyorum, bize gösterilen görüntüler ile hakemlerin VAR'daki görüntüleri aynı değil. Buna geçmişte çok şahit oldum.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Yalnız, bu Karagümrük 'Ben G.Saray'dan fizik olarak da iyiyim, takım olarak da iyiyim' demeyip; normal toplarını oynamaya devam etse; bu G.Saray takımına 3-4 fark yaparlardı. Maç berabere bittiyse ve G.Saray tarafının hakemden şikayet etme hakkını doğurdularsa, Karagümrüklü oyuncular bunu kendilerinde arasınlar. İşte sonuna gelelim ve noktayı koyayım. G.Saray geçen hafta 'bay'dı. Bu hafta 'bay bay' oldu! Hayırlı işler.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

SERKAN KORKMAZ - GERÇEKLER!

'ın sahaya sürdüğü 11'de Feghouli'nin olmayışı hayli dikkat çekti. Keza; aynı anda hem Emre Akbaba hem de Oğulcan, Cezayirli'ye tercih edilmişti. Her ne kadar Donk eldeki en iyi stoper olsa da, Taylan'ın yokluğunda orta sahada düşünülebilirdi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Hiçbir şekilde iyi futbol vadetmeyen ve 'ı Biglia'sız Karagümrük karşısında favori olarak konumlanamayan bu kadroya rağmen Terim'in takımı maça iyi başladı. Ta ki; dokuzuncu dakikada VAR'la iptal edilen Mostafa Mohamed'in golüne kadar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

O dakika ile bir sonraki Mostafa pozisyonunun gerçekleştiği 33. dakika arası konuk ekip çok elverişli pozisyonları harcadı. Yedlin'in 20. dakikada sakatlandığı pozisyonda, Lens kırmızı kart görür müydü, görmez miydi elbette ki tartışılacak. İlk 45 dakikada Lens'in yerine başka biri olsaydı Karagümrük soyunma odasına tabelada önde girerdi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Oyunda olması, karşısında önce Yedlin sonra Şener ile oynayan sarı kırmızılılar için ilk yarı itibarıyla ciddi avantajdı. Gedson, fena değildi ama Etebo ile Akbaba döküldü. İkinci yarı başında oyuncu değişikliği olmamasıysa çok garipti. Nitekim oyunun doğal akışıyla beklenen Karagümrük golü, Muslera çok da zor olmayan bir şutta önüne topu sektirince, Ndao'dan geldi. Aylardır kadrosundaki en kıymetli birkaç oyuncudan biri olduğunu söylediğim Babel çarçabuk bulduğu beraberlik golünde, ceza sahasında klas ve çok soğukkanlıydı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Yedlin'in sakatlandığı pozisyonda devreye girmeyen VAR, Donk'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda devreye girdi ve hakem Palabıyık gözünün önünde cereyan eden enstantaneyle ilgili görüşünü değiştirdi. Palabıyık, iki pozisyon uyarınca haklı mıydı, haksız mıydı, kişiden kişiye göre değişir ama VAR Suat Arslanboğa'nın aynı maçta farklı standartta davranarak kafa karıştırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

86. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli sayesinde kazanılan mucizevi penaltıyla Karagümrük'ün gördüğü kırmızı, VAR ile iptal edildi. Bu tip pozisyonlarda "temas varsa, protokole göre VAR karışamaz" iddiasına ne oldu, bilemiyorum. Belki de "VAR protokolü" yorumu bin 732. kez revize edildi. Sonuçta; , kendi hatalarını görmezden gelecek kadar bahane ve iki puan kaybıyla maçı noktalamış oldu. Hatta belki de sezonu. Bakalım; lig ikincisi kim olacak?

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