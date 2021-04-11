Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

ERMAN TOROĞLU - GEÇEN HAFTA 'BAY' BU HAFTA 'BAY BAY' Galatasaray geçen haftayı boş geçirdi. O nedenle bu maça daha iyi hazırlanması, daha diri olması lazımdı. Ama gerçekten G.Saray geçen süreyi boş geçirmiş. 90 dakikaya baktığımızda Karagümrük fizik olarak G.Saray'a göre daha iyiydi. Oyunu istediği şekilde yönlendirdi. Fakat bir şeyi yanlış yaptılar. Neyi? İster buna şımarıklık deyin, ister ukalalık; rakibi rahat yenerim deyince, o havayı da görünce, kendi ceza alanın etrafında top yaparak çıkmaya kalktılar! Yani tabiri caizse kaşındılar. Ve beraberlik golünü yediler. Yani şunu söylemek lazım; golü atan da yiyen de Karagümrük'tü.

G.Saray şampiyon olacağım diyor, geçiniz! Sahaya çıkan 11 futbolcu ölümüne mücadele ederse olursun. Sahaya çıkan 11 oyuncudan 10'u piknik yaparsa, bir tek yaşlı dediğimiz Babel mücadele ederse, vah bu G.Saray'ın haline. Zaten teknik direktör ikide bir atılıp saha kenarında olmuyor. Yukarıdan haber geliyor, belli; ama yine olmuyor. Şu bir gerçek, bu Fatih Terim ve bu G.Saray takımıyla lig şampiyonluğu olmaz. Ha diyeceksiniz ki; futbol bu, olur mu olur!.