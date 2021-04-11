Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da acı gerçek! Bu sezon 8 isim kırmızı kart gördü

Son dakika spor haberi: 'da acı gerçek! Bu sezon 8 isim kırmızı kart gördü

Son dakika haberleri... 'in 34. haftasında 'le 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da, bu sezon toplam 8 futbolcunun kırmızı kart görmesi dikkat çekti. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 10:54
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da acı gerçek! Bu sezon 8 isim kırmızı kart gördü

, karşısında hayati bir kayıp yaşayan 'da kırmızı kart kabusu sürüyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda bu sezon direkt kırmızı kartla oyundan atılan 5. futbolcu oldu.

Daha önce de , , ve Mbaye Diagne de oyundan atılmıştı. Bu sezon ayrıca , ve da çift sarı karttan kızararak takımını 10 kişi bıraktı.

Cimbom 5 futbolcusunun direkt kırmızı kart gördügü Karagümrük, , , ve Fatih Karagümrük maçlarında 13 puan kaybederek ağır yara aldı.

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