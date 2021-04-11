Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

Son dakika spor haberi: 'da neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

Son dakika haberi: 'in 34. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı. Böylece sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3 de maça yükselmiş oldu. Aslan, son olarak 30. haftada deplasmanda oynadığı mücadelesini 3-0 kazanmıştı. Cimbom, bu maçın ardından 31. haftada 'a ve 32. haftada da 'a mağlup oldu. Galatasaray'da alınan bu kötü sonuçların ardından takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 09:07 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 09:36
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

ile , Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

İlk yarıda iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

, Ndao'nun 60. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Bu gole hızlı cevap veren 'da, Babel 62. dakikada skora eşitliği getirdi: 1-1. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

İşte 'da sezon sonu ayrılması muhtemel isimler...

Feghouli

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

Saracchi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

Babel

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

Şener

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

Etebo

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

Linnes

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

Fatih Öztürk

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

Onyekuru

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

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