Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık...

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.
İlk yarıda iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
Fatih Karagümrük, Ndao'nun 60. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Bu gole hızlı cevap veren Galatasaray'da, Babel 62. dakikada skora eşitliği getirdi: 1-1. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Galatasaray'da Donk 79. dakikada, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 62'ye, Fatih Karagümrük ise 49'a çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise aynı haftayı bay geçecek.
SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET
Galatasaray, ligde oynadığı son 6 maçta 5 puan toplayabildi.
Galatasaray bu periyotta, Kayserispor'u yenerken, Sivasspor ve Fatih Karagümrük'le berabere kaldı. Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a ise kaybetti.
FATİH TERİM NEŞTERİ VURDU
Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından sezon sonunda takımdan kimlerin ayrılacağı merak konusu oldu.
İşte Galatasaray'da sezon sonu ayrılması muhtemel isimler...
Feghouli
Saracchi
Babel
Şener
Etebo
Linnes
Fatih Öztürk
Onyekuru
Luyindama