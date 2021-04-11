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Son dakika spor haberleri: 'da yine suskun kaldı

'ın Mısırlı futbolcusu 9. dakikada ağları sarstı ancak gol VAR’dan döndü. 5 maçtır gol atamayan yıldız santrfor, 83’te çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:00 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed yine suskun kaldı

'da kariyerine muhteşem başlayan , oynadığı son 5 lig maçında gol atamadı. Mısırlı santrfor, 9. dakikada fileleri sarssa da gol, 'in elle oynaması nedeniyle iptal edildi. Mostafa, takımın 10 kişi kalmasının ardından 83. dakikada kenara geldi. 23 yaşındaki futbolcu maç sonunda, "Takım iyi mücadele etti. Kazanamadığımız için üzgünüz. Zor bir maçtı. Son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi eksik kaldık ve çok zorlandık. Bir sonraki hafta telafi edeceğiz. Futbolda bazen böyle oluyor. Bir gol attım, sayılmadı. Bir buçuk dakika önce el varmış. İlerleyen zamanlarda inşallah gol atmaya başlayacağım" yorumunu yaptı.

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