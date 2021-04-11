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taraftarından sert sözler! ...

'in 34. haftasında sahasında ile berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray taraftarları özellikle sosyal medyadan maçın hakemi ve VAR 'ya sert eleştirilerde bulundu. İşte o yorumlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:17
Galatasaray taraftarından sert sözler! Ali Palabıyık...

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Lens, Yedlin'in bileğine bastı. Bu pozisyon sonrası 'li oyuncu maça devam edemedi. Ancak orta hakem pozisyona sarı kart bile göstermedi. 76. dakikada 'un 'e yaptığı faule ise VAR uyarısıyla kırmızı kart çıktı. Sabah'ın haberine göre iki pozisyonda yaşanan bu kararlar taraftarını çileden çıkardı.

"Adaletiniz batsın" diyerek hakemlere isyan eden sarı-kırmızılıların öne çıkan yorumları şöyleydi: "Lens'in kırmızı kart görmesi için Yedlin'in ayağının kırılması mı gerekiyordu.", "Pozisyon çok temiz, çünkü Yedlin'in ayağı kopmadı.", " düşmanı Ali Palabıyık doğramaya devam ediyor.", "Sahada büyük bir komedi ve eyyam vardı.", "Kötü hakem değil kötü insansınız."

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