Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Karagümrük maçında sakatlanan De Andre Yedlin'de kırık şüphesi!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Karagümrük, Ndao ve Babel'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle maç sonu açıklamasına yardımcı antrenör Levent Şahin çıktı.

DeAndre Yedlin'in sakatlığıyla ilgili konuşan Şahin, "20. dakikada mesajı aldık. Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle... Burada maçla ilgili mesajı aldık." dedi.



Mücadeledeki hakem yönetimini eleştiren Levent Şahin, "Oyun bize ait. Eksi ve artıyı değerlendiririz ama saha içinde 20. dakikadan itibaren Riva'yla ilgili seste ve görüntüde bir problem oldu diye düşünüyorum. Orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor, VAR'ın aldığı karara orta hakem müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.