Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Karagümrük maçında sakatlanan De Andre Yedlin'de kırık şüphesi!

Son dakika spor haberleri: 'ın maçında sakatlanan 'de kırık şüphesi!

'ın sahasında Fatih 'ü ağırladığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan 'in bileğinde kırık şüphesi olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör , 'li futbolcunun hastaneye gittiğini ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 21:33 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 21:46
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Karagümrük maçında sakatlanan De Andre Yedlin'de kırık şüphesi!

'in 34. haftasında ile , ve 'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör 'in cezası nedeniyle maç sonu açıklamasına yardımcı antrenör çıktı.

'in sakatlığıyla ilgili konuşan Şahin, "20. dakikada mesajı aldık. Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle... Burada maçla ilgili mesajı aldık." dedi.

Mücadeledeki hakem yönetimini eleştiren Levent Şahin, "Oyun bize ait. Eksi ve artıyı değerlendiririz ama saha içinde 20. dakikadan itibaren 'yla ilgili seste ve görüntüde bir problem oldu diye düşünüyorum. Orta hakemin verdiği karara müdahale ediyor, VAR'ın aldığı karara müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

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