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Son dakika spor haberi: şarkısına klip çekti!

Son dakika spor haberleri... 'ın Hollandal yıldızı futbolculuğunun yanı sıra müzik ile de oldukça ilgili. Geçtiğimiz günlerde bir rap albümü çıkaran , şarkısına çektiği klibi sosyal medya hesabından yayınladı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 14:11
Son dakika spor haberi: Ryan Babel şarkısına klip çekti!

'ın Hollandalı futbolcusu , futbolculuğunun yanında farklı yeteneklerini de kullanıyor. , hazırladığı ilk albümünden bir şarkıya klip çekti ve yayınladı.

"BU MÜZİĞİ YAPMAK BANA İLHAM VERİYOR"
Klipte ünlü fenomen 'ye yer veren ve bir rap şarkısı yapan Ryan Babel, "Bu müziği yapmak bana ilham veriyor" dedi.

Albümünde 8 parça bulunan 34 yaşındaki futbolcu, ve gibi sanatçılarla da ortak olarak çalıştığını açıkladı. Babel çektiği klibini 'da da yayınladı. Babel paylaşımında, "Klip çıktı" ifadelerini kullandı.

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