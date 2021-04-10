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Son dakika haberleri | - Karagümrük | 11'ler belli oldu

'in 34. haftasında heyecan başladı. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından sahasında ile karşılaşıyor. Ligdeki son iki maçında puan çıkartamayan , Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek kötü gidişi durdurmak ve rakibi 'yi geçerek ikinci sıraya yükselmek istiyor. Bu zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:46 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:54
Son dakika GS haberleri | Galatasaray - Karagümrük | 11'ler belli oldu

'in 34. haftasında heyecan başladı. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından sahasında ile karşılaşıyor.

Ligdeki son iki maçında puan çıkartamayan , Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek kötü gidişi durdurmak ve rakibi 'yi geçerek ikinci sıraya yükselmek istiyor.

Bu zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu...

İLK 11'LER

Galatasaray: , , , , , , Etebo, , , , Mostafa.

Fatih Karagümrük: Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Efe, Balkovec, Bertolacci, Lens, Jimmy Durmaz, Ndao, Sobiech.

TERİM VE DAVALA CEZALI

Galatasaray'da Teknik Direktör ile Yardımcı Antrenör , Karagümrük maçında da yedek kulübesinde yer alamıyor. Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Terim ile Davala'ya 2'şer maç men cezası vermişti. Terim ve Davala bu müsabaka ile birlikte cezasını tamamlayacak. Galatasaray'ın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin olacak.

CEZALILAR DÖNDÜ

Christian Luyindama ile Marcao sarı kart, DeAndre Yedlin de kırmızı kart cezasından dolayı Hatayspor maçında oynamamıştı. Üç futbolcu kadrodaki yerlerini aldı.

BABEL VE ETEBO SINIRDA

Galatasaray'da Karagümrük karşılaşmasında iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel ile Etebo mücadelede sarı kart görmeleri halinde Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile tedavisi devam eden Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, 'de bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 30 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray attığı 61 golle, 66 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda bulunuyor.

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