Galatasaray - Karagümrük maçı öncesi Levent Şahin konuştu: Emre Kılınç ve Taylan...

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Hatayspor maçından sonra inanılmaz bir bütünlük ve arkadaşlık göstererek üst düzey antrenmanlara yaptık. Bu haftadan itibaren kaybetme lüksümüz yok. Saha içinde bu inanışımızı göstereceğiz ve galip gelen taraf olacağız."

"Maalesef Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, Milli Takım'da koronavirüse yakalandı. Taylan hiç antrenmana çıkmadı. Emre dün idmana çıktı. Fiziksel yetersizlikleri olduğu için yedek başlayacaklar. İhtiyaç olursa, onlardan yararlanmaya çalışacağız."