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- maçı öncesi Levent Şahin konuştu: Emre Kılınç ve ...

Süper Lig'in 34. haftasında 'ü evinde konuk eden 'da, yardımcı antrenör Levent Şahin maç öncesi basına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 19:04 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 19:04
Galatasaray - Karagümrük maçı öncesi Levent Şahin konuştu: Emre Kılınç ve Taylan...

yardımcı antrenörü Levent Şahin, maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

" maçından sonra inanılmaz bir bütünlük ve arkadaşlık göstererek üst düzey antrenmanlara yaptık. Bu haftadan itibaren kaybetme lüksümüz yok. Saha içinde bu inanışımızı göstereceğiz ve galip gelen taraf olacağız."

"Maalesef Emre Kılınç ve Antalyalı, 'da koronavirüse yakalandı. Taylan hiç antrenmana çıkmadı. Emre dün idmana çıktı. Fiziksel yetersizlikleri olduğu için yedek başlayacaklar. İhtiyaç olursa, onlardan yararlanmaya çalışacağız."

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