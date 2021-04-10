Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Ligdeki son iki maçında puan çıkartamayan Aslan, Fatih Karagümrük karşısında ise bir puana razı oldu. Maçta Galatasaray'ın golü Ryan Babel'den gelirken, Fatih Karagümrük Ndao ile ağları havalandırdı.

Galatasaray'da Ryan Donk 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 62'ye çıkartan Galatasaray, 3. sırada kaldı. Fatih Karagümrük ise 49 puanla 8. sırada yer aldı.

ASLAN'DA 5 DEĞİŞİKLİK!

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda beş değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın 32. hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenildiği müsabakada görev alan ancak annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda Turan kadroda yer almadı. Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli ve Marcelo Sarrachi ise yedekler arasında yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında bu beş ismin yerine DeAndre Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel'e görev verdi.

Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama, Marcelo Sarrachi, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Martin Linnes de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

TAYLAN ANTALYALI VE EMRE KILINÇ YEDEK BAŞLADI

Sarı-kırmızılı takımda son Kovid-19 testleri negatif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'da son antrenmana çıkan Emre Kılınç ile takımla çalışamayan Taylan Antalyalı'yı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

BIGLIA, BORINI VE CASTRO KADRODA YOK

Fatih Karagümrük'te ise Galatasaray karşılaşmasında üç önemli oyuncu kadroda yer almadı.

İstanbul ekibinde, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan Fabio Borini ve Lucas Biglia, bu maçta takımdaki yerlerini alamadı. Lucas Castro ise kendini iyi hissetmediği için kamp kadrosundan çıkarıldı.