Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine daha önce Fenerbahçe'nin de istediği yıldız golcü geldi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
"Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Arkadiusz Milik, Galatasaray'ın gündemine geldi."
"Napoli tarafından Marsilya'ya kiralanan Milik için Fransız kulübü opsiyon hakkını kullanmayı düşünmüyor."
"Bu gelişme üzerine Milik için Napoli'nin kapısını çalan Galatasaray'ın, Milik'i kiralamak İçin başvuruda bulunduğu belirtildi."