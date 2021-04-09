Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü...

Son dakika transfer haberi: istemişti alıyor! Yıldız golcü...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılıların gündemine 'nin de istediği oyuncu geldi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 11:52
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü...

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine daha önce 'nin de istediği yıldız golcü geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü...

"Ara transfer döneminde 'nin transfer listesinde yer alan Arkadiusz Milik, 'ın gündemine geldi."

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü...

"Napoli tarafından Marsilya'ya kiralanan Milik için Fransız kulübü opsiyon hakkını kullanmayı düşünmüyor."

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız golcü...

"Bu gelişme üzerine Milik için Napoli'nin kapısını çalan 'ın, Milik'i kiralamak İçin başvuruda bulunduğu belirtildi."

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