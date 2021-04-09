Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

Son dakika spor haberleri: Younes transferinde ters köşe! 'ın ezeli rakibine gidiyor

'da 3.5 yıl forma giydikten sonra yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes 'nın yeni adresi merak konusu oldu. Faslı yıldız ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı ve sarı-kırmızılıların ezeli rakibinin transferde devreye girdiği ortaya çıktı. Belhanda ve menajeriyle temasların sürdüğü belirtildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 19:40
Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

'ın kontratını tek taraflı feshettiği Younes 'nın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

Younes Demir Grup Sivasspor maçının ardından saha zemini üzerinden yönetimi sert bir dille eleştirmişti.

Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

Faslı futbolcu yaptığı açıklamasında saha zemininin futbolcuları etkilediğini ve yönetimin buna bir çözüm getirmesi gerektiğini ifade etmişti.

Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

'nın yönetimi hedef alan açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti ve oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

'ın yollarını ayırdığı Younes 'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR!
'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes ile ilgili birçok iddia gündeme gelmişti. Özellikle İspanyol basını Real Betis, Sevilla ve Valencia'nın Faslı orta saha ile yakından ilgilendiğini duyurmuştu.

Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

OLYMPIAKOS İLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADI
Haberin detayında 'nın Olympiakos ile transfer görüşmesi yaptığı fakat henüz anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

BOMBA ETKİSİ YARATAN İDDİA!
Younes 'nın transferde ters köşe yapmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı. Faslı futbolcunun 'dan ayrıldıktan sonra sarı-kırmızılıların ezeli rakibine transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

KARTAL DEVREYE GİRDİ!
Milliyet'in derlediği Yunanistan'da yayın yapan Gazetta'nın haberine göre, Beşiktaş, Younes 'yı kadrosuna katmak için oyuncu ve menajeriyle görüşme halinde.

Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

"BEŞİKTAŞ BELHANDA'YI TANIYOR"
Gazzetta sitesi Beşiktaş'ın bu transferde ısrarcı olmasındaki en büyük nedeni ise şu sözlerle okuyucularına aktardı: "Beşiktaş, 'yı yakından tanıyor. Oyuncu, Türkiye'yi ve şartları çok iyi biliyor. Görüşme oldu fakat ileri düzeyde bir anlaşma henüz söz konusu değil. Oyuncu ile Fransa Ligue 1'den Bordeaux takımı da ilgileniyor."

Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

Younes , 3.5 yıl kaldığı 'da 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Faslı futbolcu Sarı Kırmızı formayla çıktığı 131 karşılaşmada 22 gol kaydederken 23 asist yaptı.

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