Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

"BEŞİKTAŞ BELHANDA'YI TANIYOR"

Gazzetta sitesi Beşiktaş'ın bu transferde ısrarcı olmasındaki en büyük nedeni ise şu sözlerle okuyucularına aktardı: "Beşiktaş, Belhanda'yı yakından tanıyor. Oyuncu, Türkiye'yi ve şartları çok iyi biliyor. Görüşme oldu fakat ileri düzeyde bir anlaşma henüz söz konusu değil. Oyuncu ile Fransa Ligue 1'den Bordeaux takımı da ilgileniyor."