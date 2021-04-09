Son dakika spor haberleri: Younes Belhanda transferinde ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor

Galatasaray'ın kontratını tek taraflı feshettiği Younes Belhanda'nın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın kontratını tek taraflı feshettiği Younes Belhanda'nın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Younes Belhanda Demir Grup Sivasspor maçının ardından saha zemini üzerinden yönetimi sert bir dille eleştirmişti.
Faslı futbolcu yaptığı açıklamasında saha zemininin futbolcuları etkilediğini ve yönetimin buna bir çözüm getirmesi gerektiğini ifade etmişti.
Belhanda'nın yönetimi hedef alan açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti ve oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Younes Belhanda'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR!
Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda ile ilgili birçok iddia gündeme gelmişti. Özellikle İspanyol basını Real Betis, Sevilla ve Valencia'nın Faslı orta saha ile yakından ilgilendiğini duyurmuştu.
OLYMPIAKOS İLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADI
Haberin detayında Belhanda'nın Olympiakos ile transfer görüşmesi yaptığı fakat henüz anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.
BOMBA ETKİSİ YARATAN İDDİA!
Younes Belhanda'nın transferde ters köşe yapmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı. Faslı futbolcunun Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sarı-kırmızılıların ezeli rakibine transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü.
KARTAL DEVREYE GİRDİ!
Milliyet'in derlediği Yunanistan'da yayın yapan Gazetta'nın haberine göre, Beşiktaş, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak için oyuncu ve menajeriyle görüşme halinde.
"BEŞİKTAŞ BELHANDA'YI TANIYOR"
Gazzetta sitesi Beşiktaş'ın bu transferde ısrarcı olmasındaki en büyük nedeni ise şu sözlerle okuyucularına aktardı: "Beşiktaş, Belhanda'yı yakından tanıyor. Oyuncu, Türkiye'yi ve şartları çok iyi biliyor. Görüşme oldu fakat ileri düzeyde bir anlaşma henüz söz konusu değil. Oyuncu ile Fransa Ligue 1'den Bordeaux takımı da ilgileniyor."
Younes Belhanda, 3.5 yıl kaldığı Galatasaray'da 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Faslı futbolcu Sarı Kırmızı formayla çıktığı 131 karşılaşmada 22 gol kaydederken 23 asist yaptı.