Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Son dakika spor haberleri: 'den flaş kararlar! İşte 'ın maçı 11'i

'in 33. haftasını bay geçen 'da gözler tamamen 34. haftada oynanacak olan maçına çevrildi. Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılıar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Son haftalarda basit hatalar, konsantrasyon kaybı ve yaşanan puan kayıpları sonrası dizginleri eline aldı. Deneyimli çalıştırıcı idmanlarda sık sık uyarılarda bulunurken maçı ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Terim, kadroda 2 flaş karara imza attı. İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 18:25
Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

'da teknik heyet maçı planlarını hazırladı. Son karşılaşmada Hatayspor'a 3-0 yenilen sarı-kırmızılı ekipte tüm hesaplar 3 puan üzerine kuruldu.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Teknik direktör , maçının son çalışmasını yaptırırken oyuncularından topun tamamen kontrollerinde olmasını ve oyunu takımının yönlendirmesini istedi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Terim ve yardımcıları ayrıca önde baskı ile kaybedilen topların çabuk geri kazanılması ve kontratak yenmemesi için de çalışmalar yaptırırken futbolculardan özellikle uzaktan daha fazla şut çekilmesini de istediler.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

BABEL VE FALCAO İLE GOL ARANACAK
'da Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın izolasyon süreci bu akşam tamamlandı. Görev verilmesi durumunda maçında forma giyebilecekler ancak Terim'in iki oyuncuyu da antrenman ve maç eksiği yüzünden gerekirse ikinci yarıda kullanmayı planladığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

SARACCHI VE MOHAMED KULÜBEDE!
Sol bekte ise son haftalarda düşüşte olan Saracci kulübede olacak. Annesi vefat eden Onyekuru ise kadroda yer almayacak.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Forvet hattında Mostafa'nın yedek soyunması, Babel'in sık sık içeri kat ederek Falcao'yu desteklemesi bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Muslera

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Yedlin

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Donk

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Marcao

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Emre Taşdemir

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Etebo

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Feghouli

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Gedson Fernandes

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Oğulcan

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Babel

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Falcao

SON DAKİKA