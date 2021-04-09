Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den flaş kararlar! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Galatasaray'da teknik heyet Karagümrük maçı planlarını hazırladı. Son karşılaşmada Hatayspor'a 3-0 yenilen sarı-kırmızılı ekipte tüm hesaplar 3 puan üzerine kuruldu.
Galatasaray'da teknik heyet Karagümrük maçı planlarını hazırladı. Son karşılaşmada Hatayspor'a 3-0 yenilen sarı-kırmızılı ekipte tüm hesaplar 3 puan üzerine kuruldu.
Teknik direktör Fatih Terim, Karagümrük maçının son çalışmasını yaptırırken oyuncularından topun tamamen kontrollerinde olmasını ve oyunu takımının yönlendirmesini istedi.
Terim ve yardımcıları ayrıca önde baskı ile kaybedilen topların çabuk geri kazanılması ve kontratak yenmemesi için de çalışmalar yaptırırken futbolculardan özellikle uzaktan daha fazla şut çekilmesini de istediler.
BABEL VE FALCAO İLE GOL ARANACAK
Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın izolasyon süreci bu akşam tamamlandı. Görev verilmesi durumunda Karagümrük maçında forma giyebilecekler ancak Terim'in iki oyuncuyu da antrenman ve maç eksiği yüzünden gerekirse ikinci yarıda kullanmayı planladığı belirtildi.
SARACCHI VE MOHAMED KULÜBEDE!
Sol bekte ise son haftalarda düşüşte olan Saracci kulübede olacak. Annesi vefat eden Onyekuru ise kadroda yer almayacak.
Forvet hattında Mostafa'nın yedek soyunması, Babel'in sık sık içeri kat ederek Falcao'yu desteklemesi bekleniyor.
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Muslera
Yedlin
Donk
Marcao
Emre Taşdemir
Etebo
Feghouli
Gedson Fernandes
Oğulcan
Babel
Falcao