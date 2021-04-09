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Son dakika spor haberi: 'da şoku! "Kariyeri..."

Son dakika spor haberi: 'da gelecek sezon oynamayacak olan 'in kötü oyunu bonservisini elinde bulunduran cephesini üzdü. Portekizli gazeteci Alexandre Ribeiro "Gedson'un kariyeri insanların inanamayacağı bir noktaya doğru gidiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:19 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 09:33
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes şoku! "Kariyeri..."

'da gelecek sezon forma giymeyecek olan Gedson için , ile görüşmelere devam ediyor…

'in kötü oyunu bonservisini elinde bulunduran Benfica cephesini üzdü. Portekizli gazeteci Alexandre Ribeiro, Gedson Fernandes ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Ribeiro'nun o sözleri:

"Genel olarak, 'de yüksek beklentilerimiz olan bir oyuncu. Son olarak herkes performansından biraz hayal kırıklığına uğradı. İlerleme gösteremediği, kendisine yüklenen beklentileri karşılayamadığı izlenimine sahibiz. ile karşılaştırma yapılıyor. Renato Sanches, çok yükseğe, çok hızlı tırmanan, ancak şu anda kafasını toparlasa bile yavaş yavaş çökmeye başlayan bir genç. Şu anda Gedson kariyerinde insanların inanamayacağı bir noktaya doğru gidiyor. Şahsen ben hala ona inanıyorum. Ama 18 yaşındayken sandığım oyuncu olacağını düşünmüyorum. Ancak iyi bir oyuncu olabilir. İki karmaşık mevsimden çıktığını ve ritmini geri kazanmak için zamana ihtiyacı olacağını hesaba katmalısınız. Güvene, oyun süresine ve aşağı doğru eğimde olan kariyerinin yukarıya doğru ivedilenmesine ihtiyacı var."

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