Ryan Babel: İnancımız tam

Cimbom son haftalarda yitirdiği kritik puanlarla şampiyonluk yarışında üst üste ağır yaralar almıştı. Sarı-kırmızılılar, Karagümrük karşılaşmasından başlayarak bu durumu tersine çevirmeye çalışacak. Takımda da motivasyon üst düzeyde. Aslan'ın önemli hücum silahlarından Ryan Babel "Önümüzde oynayacağımız birçok maç ve alacağımız puanlar var. 2 sezon önce Galatasaray, Başakşehir'in çok gerisindeydi. Takım olanak inandılar ve başardılar. Biz de o günkü ruhla sahaya çıkıp maçlarımızı kazanabiliriz" diye konuştu.



FUTBOLDA HER ŞEY VAR

Ryan Babel şunları söyledi: "Futbolda her şey olabiliyor. Bu tip senaryoları daha önce de yaşadık. Her maçı kazanarak sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Kalan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Artık hata yapma lüksümüz yok. Bugüne kadar çok hata yaptık. Şimdi pozitif kalmamız ve önümüze bakmamız gerekiyor. Ben bu takımın kalitesine sonuna kadar güveniyorum. Taraftarımız da bizimle olsun ve bize inansın. Çünkü bizim inancımız tam. Rakiplerimizin zor maçları var. Biz bundan faydalanıp yeniden öne çıkabiliriz"



Ryan Babel, hakemler hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Hollandalı futbolcu "Hakemler her zaman konuşuluyor. Bu konuya girmem doğru olmaz. Eğer dürüst bir şekilde fikirlerimi söylerken ceza alabilirim" ifadelerini kullandı.